SHMÚ varuje miestami pred vetrom i vysokými teplotami
Meteorológovia vydali výstrahy.
Vo viacerých okresoch na západe Slovenska budú platiť vo štvrtok (28. 8.) odpoludnia výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Miestami platia aj výstrahy pred vetrom na horách či horúčavami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Výstrahy pred vetrom budú platiť vo štvrtok od 12.00 h v okresoch Bratislava, Malacky, Myjava, Piešťany, Senica a Skalica. Vietor tu môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.
Výstrahy pred vetrom na horách budú platiť od 9.00 h vo väčšine Žilinského kraja i v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť rýchlosť až 85 kilometrov za hodinu.
Na štvrtok vydali aj výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Od 14.00 h s nimi treba počítať vo väčšine Nitrianskeho kraja i v okresoch Veľký Krtíš, Krupina, Dunajská Streda a Galanta. Teplota sa môže vyšplhať až na 34 stupňov Celzia.
Štátna volebná komisia začala konanie v prípade pôžičky na Pellegriniho kampaň
Štátna volebná komisia začala konanie o uložení pokuty Hlasu-SD v súvislosti s neskorým informovaním o prijatej pôžičke, ktorá šla na kampaň pred prezidentskými voľbami pre súčasnú hlavu štátu Petra Pellegriniho.
Tragická nehoda auta a motocykla: Cestu museli uzavrieť
Pre smrteľnú dopravnú nehodu je cesta dočasne uzavretá.
Polícia pátra po podvodníkovi, vydával sa za pracovníka NBS
Polícia pátra po podvodníkovi ázijského pôvodu, chcel okradnúť muža o hotovosť.
Polícia zadržala vykrádačov výdajných boxov
Pri zásahu proti vykrádačom výdajných boxov zadržala polícia šesť osôb.