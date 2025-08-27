  • Články
Huliak: Cieľom novely o hazardných hrách nie je podpora, ale regulácia hazardu

  DNES - 18:56
  Bratislava
Novela zákona o hazardných hrách nie je snahou podporovať hazard, ale vytvoriť moderný a účinný rámec na jeho reguláciu.

Zmena zákona zároveň posilňuje pozíciu národnej lotériovej spoločnosti Tipos, uviedol v stredu minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).

Nerozumiem výhradám, že náš návrh podporuje hranie hazardných hier. Práve naopak. V regulovanom kasíne a online herni musí hráč prejsť kontrolou a identifikovať sa. Nebude môcť hrať niekto, kto poberá sociálne dávky. Niekto, kto neplatí výživné. Niekto, kto neplatí dane. Týmto práve ochránime slabšie príjmové vrstvy pred hazardom. Kto tvrdí niečo iné, klame,“ povedal Huliak.

Navrhovaná novela zákona o hazardných hrách je podľa neho prvým krokom k ucelenej štátnej politike ohľadom hazardných hier. „Bojujeme proti nelegálnemu hazardu a posilňujeme pozíciu štátneho Tiposu, ktorý nemalú časť svojho zisku vracia naspäť ľuďom,“ dodal Huliak.

Zdroj: Info.sk, TASR
