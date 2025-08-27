Huliak: Cieľom novely o hazardných hrách nie je podpora, ale regulácia hazardu
- DNES - 18:56
- Bratislava
Novela zákona o hazardných hrách nie je snahou podporovať hazard, ale vytvoriť moderný a účinný rámec na jeho reguláciu.
Zmena zákona zároveň posilňuje pozíciu národnej lotériovej spoločnosti Tipos, uviedol v stredu minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).
„Nerozumiem výhradám, že náš návrh podporuje hranie hazardných hier. Práve naopak. V regulovanom kasíne a online herni musí hráč prejsť kontrolou a identifikovať sa. Nebude môcť hrať niekto, kto poberá sociálne dávky. Niekto, kto neplatí výživné. Niekto, kto neplatí dane. Týmto práve ochránime slabšie príjmové vrstvy pred hazardom. Kto tvrdí niečo iné, klame,“ povedal Huliak.
Navrhovaná novela zákona o hazardných hrách je podľa neho prvým krokom k ucelenej štátnej politike ohľadom hazardných hier. „Bojujeme proti nelegálnemu hazardu a posilňujeme pozíciu štátneho Tiposu, ktorý nemalú časť svojho zisku vracia naspäť ľuďom,“ dodal Huliak.
Rusko predĺžilo zákaz vývozu benzínu, ceny prudko rastú
Ruská vláda v stredu oznámila, že predĺžila zákaz vývozu benzínu do 31. októbra v snahe znížiť ceny pohonných látok, ktoré prudko vzrástli po ukrajinských útokoch na rafinérie.
Erik Tomáš: Konsolidácia sa žiadnym spôsobom nedotkne druhého piliera
Konsolidácia sa žiadnym spôsobom nedotkne druhého piliera a nebudú sa doň znižovať ani odvody.
Premiér: Koalícia je v závere diskusií o konsolidácii, MO nie je problém
Podľa premiéra vláda ešte diskutuje o tom, v akej miere sa má na konsolidácii podieľať štát.
Ráž: Dúfam, že konsolidácia nechá dosť peňazí na údržbu ciest a na investície
Minister dopravy SR Jozef Ráž dúfa, že konsolidačné opatrenia na rok 2026 zachovajú dostatok prostriedkov na údržbu dopravných ciest a na potrebné investície. Ráž to uviedol na brífingu po výjazdovom rokovaní v Senici.