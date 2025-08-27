Štátna volebná komisia začala konanie v prípade pôžičky na Pellegriniho kampaň

  • Články
Štátna volebná komisia začala konanie o uložení pokuty Hlasu-SD v súvislosti s neskorým informovaním o prijatej pôžičke, ktorá šla na kampaň pred prezidentskými voľbami pre súčasnú hlavu štátu Petra Pellegriniho. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

O začatí konania rozhodla Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na utorkovom (26. 8.) zasadnutí. Konanie sa týka podozrenia z nesplnenia povinností podľa zákona o politických stranách. Strana je podľa zákona povinná zverejniť na webe údaje o prijatej pôžičke do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o pôžičke.

Štátna komisia na včerajšom zasadnutí prijala uznesenie, ktorým začala správne konanie proti politickej strane Hlas-SD o správnom delikte vo veci porušenia povinnosti zverejniť na svojom webom sídle najneskôr k 31. marcu informáciu o prijatí daru od p. E. Pellegrini v sume 300.000 eur,“ potvrdil pre TASR člen komisie Ladislav Orosz s tým, že za tento správny delikt možno uložiť pokutu v sume 5000 eur.

Z výročnej správy Hlasu-SD vyplýva, že strana minulý rok evidovala jednu pôžičku veriteľa Element Business vo výške 300.000 eur. Hlas-SD ju prijal 26. januára 2024 a splatil 8. októbra 2024. Konateľkou firmy je Eva Pellegrini.

Hlas-SD tvrdil, že informáciu o pôžičke na webstránku doplnili „bezodkladne po tom, ako internou kontrolou zistili, že táto povinnosť nebola splnená“. Strana je podľa jej lídra a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pripravená niesť zodpovednosť za administratívne chyby v prípade financovania kampane Pellegriniho pred prezidentskými voľbami. Šutaj Eštok tiež zdôraznil, že celá kampaň Pellegriniho bola financovaná z darov od členov či sympatizantov Hlasu-SD.

Zdroj: Info.sk, TASR
