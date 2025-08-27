Tragická nehoda auta a motocykla: Cestu museli uzavrieť
Pre smrteľnú dopravnú nehodu je cesta dočasne uzavretá.
V stredu popoludní pri obci Čaklov v okrese Vranov nad Topľou došlo k dopravnej nehode, pri ktorej prišiel o život jeden človek. Ako TASR informovali z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, cesta I/18 je pre nehodu dočasne uzavretá.
K nehode osobného auta a motocyklistu došlo po 16.00 h. Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ z Vranova nad Topľou.
Štátna volebná komisia začala konanie v prípade pôžičky na Pellegriniho kampaň
Štátna volebná komisia začala konanie o uložení pokuty Hlasu-SD v súvislosti s neskorým informovaním o prijatej pôžičke, ktorá šla na kampaň pred prezidentskými voľbami pre súčasnú hlavu štátu Petra Pellegriniho.
Polícia pátra po podvodníkovi, vydával sa za pracovníka NBS
Polícia pátra po podvodníkovi ázijského pôvodu, chcel okradnúť muža o hotovosť.
Polícia zadržala vykrádačov výdajných boxov
Pri zásahu proti vykrádačom výdajných boxov zadržala polícia šesť osôb.
SaS kritizuje, že vláda ani v stredu nerokovala o analýze SAV o vakcínach
Opozičná SaS kritizuje, že vláda ani na stredajšom výjazdovom rokovaní nedebatovala o analýze Slovenskej akadémie vied o bezpečnosti proticovidových vakcín.