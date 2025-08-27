  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 27.8.2025Meniny má Silvia
28°Bratislava

Polícia zadržala vykrádačov výdajných boxov

  • DNES - 15:37
  • Seňa
Polícia zadržala vykrádačov výdajných boxov

Pri zásahu proti vykrádačom výdajných boxov zadržala polícia šesť osôb.

Policajti pri zásahu proti vykrádačom výdajných boxov zadržali v noci na stredu v obci Seňa v okrese Košice-okolie celkovo šesť osôb. „V súčasnej dobe prebiehajú potrebné procesné úkony, získava sa potrebný dôkazový materiál a vykonávajú sa ďalšie úkony smerujúce k náležitému objasneniu skutku,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že zároveň sa preveruje, či skupina nemá súvis s obdobnou trestnou činnosťou v meste Košice.

Vzhľadom na zložitosť a rozsah skutku, ďalších dôkazov, ktoré je potrebné analyzovať a vyhodnocovať, ale aj ďalšieho rozsiahleho dokazovania, si vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie, ktorý vo veci začal trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže,“ doplnila Ivanová.

Polícia informovala, že v stredu krátko po 1.30 h sa v Seni začali viaceré osoby pohybovať v blízkosti výdajného boxu. Podľa získaných informácií minimálne dve osoby začali poškodzovať jednotlivé priehradky a získaný tovar nosiť do pripraveného vozidla, pričom jedna osoba mala mať v ruke presne nešpecifikovaný predmet pripomínajúci zbraň.

Policajti obkľúčili vozidlo zn. Škoda Superb, v ktorom sa nachádzali dve osoby a tretia do neho práve nastúpila. Vodič mal tvár prekrytú čiernou látkou a vozidlo bolo naštartované. „Keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že posádka vozidla sa aj s autom pokúsi z miesta ujsť a navyše, že tieto osoby môžu byť ozbrojené, policajti posádku opakovane vyzvali, aby ukázali svoje ruky, nehýbali sa a v zmysle zákona bola zo strany zasahujúcich policajtov použitá aj hrozba zbraňou. Všetky tri osoby, nachádzajúce sa vo vozidle, boli policajtmi spacifikované aj za použitia donucovacích prostriedkov a následne eskortované na príslušné oddelenie na realizáciu ďalších procesných úkonov,“ uviedla Ivanová.

V druhom pristavenom vozidle zn. Toyota sa nachádzali dve osoby. Aj tie polícia eskortovala na oddelenie. Ďalšiu osobu policajti našli v blízkosti miesta udalosti, stotožnili a obmedzili na osobnej slobode.

Nielen v Košiciach, ale aj v okrese Košice-okolie už dlhšiu dobu dochádzalo nielen k poškodeniu, ale aj k následnému otvoreniu výdajných boxov zásielkových spoločností a k odcudzeniu tovaru, ktorý si do výdajných boxov dali zaslať zákazníci,“ priblížila Ivanová s tým, že polícia preto prijala opatrenia na zistenie páchateľov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia pátra po podvodníkovi, vydával sa za pracovníka NBS

Polícia pátra po podvodníkovi, vydával sa za pracovníka NBS

DNES - 15:49Domáce

Polícia pátra po podvodníkovi ázijského pôvodu, chcel okradnúť muža o hotovosť.

SaS kritizuje, že vláda ani v stredu nerokovala o analýze SAV o vakcínach

SaS kritizuje, že vláda ani v stredu nerokovala o analýze SAV o vakcínach

DNES - 13:53Domáce

Opozičná SaS kritizuje, že vláda ani na stredajšom výjazdovom rokovaní nedebatovala o analýze Slovenskej akadémie vied o bezpečnosti proticovidových vakcín.

Hnutie Slovensko nesúhlasí so skracovaním času na vystúpenie poslancov

Hnutie Slovensko nesúhlasí so skracovaním času na vystúpenie poslancov

DNES - 13:11Domáce

Opozičné hnutie Slovensko nesúhlasí so skracovaním času na vystúpenie poslancov v Národnej rade SR.

Fico o Kotlárovi: Je čestný človek a veľký bojovník

Fico o Kotlárovi: Je čestný človek a veľký bojovník

DNES - 12:34Domáce

Analýza Slovenskej akadémie vied k bezpečnosti proticovidových vakcín nemala byť bodom stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Senici, zdôraznil premiér.

Vosveteit.sk
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovražduChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z kartyAKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
Je voda mokrá? Vedci tvrdia, že všetko, čo si si doteraz myslel, je nesprávneJe voda mokrá? Vedci tvrdia, že všetko, čo si si doteraz myslel, je nesprávne
Android telefóny čelia novej vlne útokov. SpyNote je späť a nebezpečnejší než kedykoľvek predtýmAndroid telefóny čelia novej vlne útokov. SpyNote je späť a nebezpečnejší než kedykoľvek predtým
Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!
Desivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svetDesivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svet
AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u násAKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOSTvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP