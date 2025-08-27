  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 27.8.2025Meniny má Silvia
28°Bratislava

Dánska premiérka sa ospravedlnila Grónčankám za niekdajšiu nútenú antikoncepciu

  • DNES - 15:25
  • Kodaň
Dánska premiérka sa ospravedlnila Grónčankám za niekdajšiu nútenú antikoncepciu

Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v stredu ospravedlnila vyše 4500 grónskym obetiam dánskej antikoncepčnej kampane z konca minulého storočia, ktorej cieľom bolo znižovať ich pôrodnosť, píše TASR podľa agentúry AFP.

Od 60. rokov 20. storočia do roku 1992 nútili dánske úrady približne polovicu z 9000 plodných inuitských žien v Grónsku mať zavedené vnútromaternicové teliesko (IUD), a to bez súhlasu samotných týchto žien či ich rodín.

Mnohé zo žien boli v dôsledku procedúry neplodné a takmer všetky trpeli fyzickými či psychickými problémami. Približne 150 z nich neskôr zažalovalo Dánsko za porušenie svojich ľudských práv.

Nemôžeme zmeniť, čo sa stalo. Môžeme však za to prevziať zodpovednosť. Preto by som v mene Dánska chcela povedať: Je mi to ľúto,“ uviedla Frederiksenová. Grónsko síce už od roku 1953 nemalo štatút dánskej kolónie, stále však bolo pod správou Kodane.

Uvedomujeme si, že existujú aj iné temné kapitoly (dánskej histórie), ktoré sa zaoberajú systematickou diskrimináciou Grónčanov – len preto, že boli Grónčania,“ povedala ďalej Frederiksenová. „Moja ospravedlnenie v mene Dánska je aj ospravedlnením za tieto ďalšie zlyhania, za ktoré je Dánsko zodpovedné a pri ktorých bolo s Grónčanmi systematicky zaobchádzané odlišne a horšie ako s ostatnými občanmi kráľovstva,“ dodala.

Nútená antikoncepcia pokračovala v menšom rozsahu aj po roku 1992, od ktorého Grónsko prevzalo zodpovednosť za svoje zdravotníctvo. Grónčankám sa tak v stredu ospravedlnil aj ich premiér Jens-Frederik Nielsen, a to za takéto prípady, ktoré sa stali už pod správou Grónska.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Meloniová: Západ diskutuje o zárukách pre Ukrajinu podobných článku 5 NATO

Meloniová: Západ diskutuje o zárukách pre Ukrajinu podobných článku 5 NATO

DNES - 14:19Zahraničné

Hlavným predmetom diskusie o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je návrh mechanizmu, ktorý by vychádzal z článku číslo 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane.

Po ruských útokoch zostalo bez elektriny viac než 100.000 ukrajinských domácností

Po ruských útokoch zostalo bez elektriny viac než 100.000 ukrajinských domácností

DNES - 13:34Zahraničné

Viac než 100.000 ukrajinských domácností zostalo v stredu po nočných ruských útokoch na energetickú a plynovú infraštruktúru v šiestich oblastiach Ukrajiny bez elektriny.

Fiala: Postoj českej vlády k Izraelu nie je jednostranný s klapkami na očiach

Fiala: Postoj českej vlády k Izraelu nie je jednostranný s klapkami na očiach

DNES - 13:26Zahraničné

Česká vláda nemá podľa premiéra Petra Fialu k Izraelu jednostranný postoj a nepodporuje každý krok kabinetu Benjamina Netanjahua.

Kremeľ: Schôdzka Putina so Zelenským musí byť dobre pripravená

Kremeľ: Schôdzka Putina so Zelenským musí byť dobre pripravená

DNES - 13:07Zahraničné

Akékoľvek stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom musí byť dobre pripravené, aby prinieslo výsledky, povedal v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z kartyAKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
Je voda mokrá? Vedci tvrdia, že všetko, čo si si doteraz myslel, je nesprávneJe voda mokrá? Vedci tvrdia, že všetko, čo si si doteraz myslel, je nesprávne
Android telefóny čelia novej vlne útokov. SpyNote je späť a nebezpečnejší než kedykoľvek predtýmAndroid telefóny čelia novej vlne útokov. SpyNote je späť a nebezpečnejší než kedykoľvek predtým
Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!
Desivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svetDesivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svet
AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u násAKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOSTvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Putin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svetePutin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svete
Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP