Piatok, 29.8.2025Meniny má Nikola. Nikolaj
Žena tancovala na diaľnici, premávku museli zastaviť

  • DNES - 18:13
Žena tancovala na diaľnici, premávku museli zastaviť

Po opakovanom blokovaní premávky 50-ročnú ženu odviedli z krajiny.

Nemecká polícia zasahovala v utorok (26. 8.) večer na diaľnici A5 neďaleko mesta Offenburg pri francúzskych hraniciach. Ako informovali nemecký portál SWR a francúzsky Le Parisien, 50-ročná občianka Francúzska tam vystúpila z auta a začala uprostred premávky tancovať.

Okoloidúci vodiči upozornili na nebezpečné správanie políciu. Tá na potrebný čas uzatvorila diaľničný úsek v oboch smeroch. Ženu však ešte predtým ostatní vodiči odviedli z prostriedku cesty na krajnicu.

Prekážala jej premávka

50-ročná Francúzka na otázky polície, prečo tancovala uprostred diaľnice, odpovedala, že ju rozčuľovala premávka. „Nemali sme dôvod na jej zadržanie,“ uviedol hovorca polície s tým, že skúšky na drogy a alkohol u ženy dopadli s negatívnym výsledkom. Podrobila sa aj vyšetreniu v nemocnici, ktoré vylúčilo psychickú poruchu.

Polícia dodala, že pri incidente sa nik nezranil.

Médiá neskôr informovali, že Francúzku napokon museli v stredu eskortovať na francúzske hranice, odkiaľ odišla domov. Ráno totiž došlo k ďalšiemu incidentu, keď na križovatke priamo v Offenburgu blokovala premávku.

Vyšetrovanie ukázalo, že išlo o prvé takéto činy 50-ročnej ženy. Záznamy o podobnom správaní u nej nenašli v Nemecku ani vo Francúzsku.

Zdroj: Info.sk, DP, swr.de, leparisien.fr
