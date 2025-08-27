Meloniová: Západ diskutuje o zárukách pre Ukrajinu podobných článku 5 NATO
- DNES - 14:19
- Rím/Kyjev/Moskva
Hlavným predmetom diskusie o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je návrh mechanizmu, ktorý by vychádzal z článku číslo 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane, uviedla v stredu podľa agentúry TASS talianska premiérka Giorgia Meloniová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenským na sieti X napísal, že už nastal čas zorganizovať rokovania lídrov s cieľom určiť kľúčové priority a časový harmonogram bezpečnostných záruk, píše TASR.
Ukrajina požaduje od svojich spojencov poskytnutie bezpečnostných záruk, ktoré by odradili ďalšiu prípadnú ruskú inváziu po uzavretí prípadnej mierovej dohody. Podľa predošlých vyjadrení Zelenského by garancie mali byť podobné článku 5 zmluvy o NATO.
„Taliansko vždy zastávalo názor, že mier závisí od spoľahlivých bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Toto bolo potvrdené na nedávnom stretnutí v Washingtone medzi Európania, Američanmi a Ukrajincami. Návrh Talianska na mechanizmus inšpirovaný článkom 5 NATO je teraz hlavným predmetom diskusie,“ citovala TASS Meloniovej vyjadrenie na podujatí v Rimini.
Pokiaľ ide o možné zapojenie USA do bezpečnosti Kyjeva, denník Financial Times (FT) v utorok s odvolaním sa na svoje informoval, že Spojené štáty sú pripravené poskytnúť spravodajskú podporu, dohľad nad bojiskom a protivzdušnú podporu pre akúkoľvek západnú vojenskú misiu, ktorá by bola po skončení bojov nasadená na Ukrajine. Zdroje ale upozornil, že ponuka zo strany USA ešte nie je definitívna a môže byť odvolaná.
„Naše tímy aktívne pripravujú architektúru silných a multilaterálnych bezpečnostných záruk pre Ukrajinu za účasti všetkých zainteresovaných strán – Európanov, Američanov a našich ďalších partnerov v Koalícii ochotných,“ uviedol Zelenskyj na sieti X. „Je už čas zorganizovať formát diskusií lídrov s cieľom určiť kľúčové priority a časový harmonogram,“ vyzval
Záruky po skončení bojov Ukrajine prisľúbila tzv. koalícia ochotných pod vedením Francúzska a Británie. Európski lídri však neverejne pripustili, že svoje jednotky na Ukrajinu nasadia len v prípade, že im Spojené štáty poskytnú podporu. Zdroje FT tvrdia, že USA naďalej odmietajú vyslanie vlastných vojakov na Ukrajinu.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu podľa agentúry AFP vyhlásil, že Rusko je proti vyslaniu mierových síl európskych krajín na Ukrajinu. „Tieto diskusie vnímame veľmi negatívne,“ odpovedal novinárom na otázku, aký má Moskva názor na možnú európsku mierovú misiu ako súčasť akejkoľvek dohody o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine.
Peskov povedal, že túžba Ruska zabrániť vojenskej prítomnosti krajín NATO na Ukrajine bola jedným z počiatočných príčin vypuknutia konfliktu, ktorý Moskva začala vo februári 2022 inváziou do susednej krajiny. Bezpečnostná záruky pre Ukrajinu sú podľa hovorcu Kremľa jednou z najdôležitejších tém rokovaní o urovnaní. Moskva ale podľa jeho slov nebude verejne rozoberať podrobnosti, ako by mohli tieto záruky vyzerať.
