Ráž: Dúfam, že konsolidácia nechá dosť peňazí na údržbu ciest a na investície
- DNES - 13:30
- Senica
Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smer-SD) dúfa, že konsolidačné opatrenia na rok 2026 zachovajú dostatok prostriedkov na údržbu dopravných ciest a na potrebné investície. Ráž to uviedol v stredu na brífingu po výjazdovom rokovaní v Senici.
„Nie som členom koaličnej rady. Dúfam však, že nám zostane toľko, koľko potrebujeme na nutnú údržbu a na kľúčové investície. Celý projekt D3, všetky tri úseky, sú, našťastie, ešte financované z eurofondov, takže tu problém nemáme,“ priblížil.
„Úsek Turany - Hubová - keď sa nám podarí vysúťažiť - sa bude najskôr projektovať. To sú však výdavky relatívne minimálne. Veľké výdavky na tento úsek pôjdu do ďalších rokov. Verím tomu, že dovtedy sa Slovensku začne dariť,“ spresnil.
Železničné projekty sú podľa jeho slov plne financované z eurofondov, aj nákup nových vagónov a nových lokomotív. „Verím tomu, že čo sa investičných prostriedkov týka, budeme sa držať v alternatívnych formách financovania. To platí pre PPP na mosty, ktorý sa nám celkom dobre vyvíja. Verím, že sa nám toto podarí úspešne uzavrieť. V tom momente máme splnené to, čo sme chceli, teda aby rozostavanie projektov na Slovensku malo pozitívny vplyv na hrubý domáci produkt a aby sa zároveň nemíňali peniaze zo štátnej kasy,“ doplnil.
Jedinou cestou riešenia problémov na železniciach v personálnej oblasti je podľa neho automatizácia. „Keďže nám niektoré profesie vymierajú, tak jedinou cestou je automatizácia. Treba sa sústrediť na to, že nahradíme ľudí postupne automatickými systémami,“ dodal minister dopravy.
