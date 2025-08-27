Fiala: Postoj českej vlády k Izraelu nie je jednostranný s klapkami na očiach
- DNES - 13:26
- Praha
Česká vláda nemá podľa premiéra Petra Fialu k Izraelu jednostranný postoj a nepodporuje každý krok kabinetu Benjamina Netanjahua.
Povedal to v reakcii na slová prezidenta ČR Petra Pavla o tom, že česká vláda podporuje tú izraelskú bezvýhradne. Na štvrtkovej schôdzke sa chce prezidenta opýtať, prečo si to myslí. Povedal to v stredu po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Nevidím žiadny jednostranný postoj voči Izraelu s klapkami na očiach a nevidím ani to, že by vláda podporovala každý krok politiky vlády premiéra Netanjahua. ČR sa v poslednej dobe jednoznačne pridala ku všetkým výzvam EÚ a ďalších medzinárodných organizácií, ktoré žiadajú Izrael, aby zohľadňoval humanitárnu situáciu, odstránil blokádu, ktorá napríklad bránila dostatočnému prísunu humanitárnej pomoci,“ zdôraznil Fiala.
Podotkol však, že jeho vláda súčasne podporuje Izrael v jeho boji za existenciu, nezávislosť a proti teroristom a snaží sa o to, aby vyjadrenia na medzinárodnej scéne boli voči Izraelu vyvážené. „Ale to v žiadnom prípade neznamená, že podporujeme každý krok. Určite budem chcieť od pána prezidenta počuť, na základe čoho vznikol jeho dojem, že by snáď vláda mala ten postoj príliš jednostranný...
Som presvedčený, že zo zajtrajšieho rokovania odídem s tým, že máme na zahranično-politické otázky rovnaký názor,“ dodal premiér.
Podľa slov Pavla z nedávneho živého vysielania na sociálnych sieťach, kde ľuďom odpovedal na otázky, sa jeho postoj s vládou v otázke Izraela líši. Nie v tom, že Izrael má právo na sebaobranu, ale že on na rozdiel od vlády neschvaľuje všetky kroky, ktoré robí Netanjahu, lebo utrpenie civilistov v Gaze nie je ničím ospravedlniteľné.
