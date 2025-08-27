  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 31.8.2025Meniny má Nora
17°Bratislava

Manželka Brucea Willisa: Mozog mu zlyháva, postupne prichádza o reč

  • DNES - 11:45
  • Hollywood
Manželka Brucea Willisa: Mozog mu zlyháva, postupne prichádza o reč

Hollywoodsky herec Bruce Willis už niekoľko rokov bojuje s demenciou. O ochorení prvýkrát prehovorila jeho manželka Emma.

Hollywoodsky herec Bruce Willis v roku 2023 zavesil hereckú kariéru na klinec po tom, ako mu diagnostikovali frontotemporálnu demenciu. Ochorenie, ktoré sa prejavuje výraznou zmenou osobnosti, má okrem toho často za následok stratu reči, čo je aj hercov prípad.

O stave svojho manžela prvýkrát prehovorila jeho manželka Emma Hemingová Willisová. Tá sa v rozhovore pre stanicu ABC vyjadrila, že Bruceovo zdravie je celkovo dobré. „Bruce je stále veľmi mobilný. Celkovo má dobré zdravie, jedine mozog mu zlyháva,“ cituje jej slová portál The Economic Times.

Postupne prichádza o reč

Willis podľa jeho manželky postupne prichádza o reč. „Reč mu odchádza, ale postupne si na to zvykáme. Naučili sme sa s ním komunikovať trochu inak,“ uviedla.

Emma v rozhovore priznala, že koniec hereckej kariéry jej 70-ročného manžela mal dopad na fungovanie celej rodiny. Zo začiatku ho sprevádzali zmiešané emócie vrátane smútku za starým životom a pocitu beznádeje.

„Rýchlo som si uvedomila, že ak to tak nechám, táto nová realita ma pohltí,“ spomína Willisová. „Vtedy som prvýkrát vyhľadala pomoc,“ uviedla.

Ako dodala hercova manželka, zverejnenie jeho diagnózy pred svetom malo viacero pozitívnych následkov. Rodina tak prispela k zmierneniu stigmy okolo neurodegeneratívnych ochorení a zároveň sa spojila s komunitou tých, ktorí s nimi majú skúsenosť.

„Všetko sa zmenilo, keď som našla správne informácie, zdroje a komunitu, o ktoré sa dalo oprieť. Uvedomila som si, že aj vo svojej novej roli opatrovateľky mám stále poslanie. A tak som našla radosť, krásu a nádej,“ dodala Willisová.

Zdroj: Info.sk, DP, indiatimes.com, youtube.com/ABC News
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čo sa stane, keď zomriete v Disney Worlde? Bývalý zamestnanec parku odhalil šokujúcu pravdu

Čo sa stane, keď zomriete v Disney Worlde? Bývalý zamestnanec parku odhalil šokujúcu pravdu

VČERA - 21:59Zaujímavosti

Bývalý zamestnanec odhalil politiku Disney World v prípade tragédie.

Muž na lavičke začal horieť, okoloidúci nereagovali

Muž na lavičke začal horieť, okoloidúci nereagovali

21:14 29.08.2025Zaujímavosti

Fajčiar v parku takmer zomrel po tom, ako mu začalo horieť oblečenie. Ľudia okolo neho sa len prizerali.

Herec, politik a tvár Novembra ´89 Milan Kňažko má 80 rokov

Herec, politik a tvár Novembra ´89 Milan Kňažko má 80 rokov

6:17 28.08.2025Zaujímavosti

Herec je v Česku podobne obľúbený ako na Slovensku. K jeho najnovším záľubám patrí aj šansón.

Verejnosť strašia „zombie pavúky“. Sú pre človeka nebezpečné?

Verejnosť strašia „zombie pavúky“. Sú pre človeka nebezpečné?

20:08 24.08.2025Zaujímavosti

Pavúky so vzácnym ochorením sa vyskytli už aj v Česku.

Vosveteit.sk
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazuTakto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácieTvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Máme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažilMáme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažil
Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronovUmelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
Toto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj tyToto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj ty
Hackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranýmiHackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranými
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá taktoMapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen onToto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dátHackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP