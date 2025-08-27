Manželka Brucea Willisa: Mozog mu zlyháva, postupne prichádza o reč
- DNES - 11:45
- Hollywood
Hollywoodsky herec Bruce Willis už niekoľko rokov bojuje s demenciou. O ochorení prvýkrát prehovorila jeho manželka Emma.
Hollywoodsky herec Bruce Willis v roku 2023 zavesil hereckú kariéru na klinec po tom, ako mu diagnostikovali frontotemporálnu demenciu. Ochorenie, ktoré sa prejavuje výraznou zmenou osobnosti, má okrem toho často za následok stratu reči, čo je aj hercov prípad.
O stave svojho manžela prvýkrát prehovorila jeho manželka Emma Hemingová Willisová. Tá sa v rozhovore pre stanicu ABC vyjadrila, že Bruceovo zdravie je celkovo dobré. „Bruce je stále veľmi mobilný. Celkovo má dobré zdravie, jedine mozog mu zlyháva,“ cituje jej slová portál The Economic Times.
Postupne prichádza o reč
Willis podľa jeho manželky postupne prichádza o reč. „Reč mu odchádza, ale postupne si na to zvykáme. Naučili sme sa s ním komunikovať trochu inak,“ uviedla.
Emma v rozhovore priznala, že koniec hereckej kariéry jej 70-ročného manžela mal dopad na fungovanie celej rodiny. Zo začiatku ho sprevádzali zmiešané emócie vrátane smútku za starým životom a pocitu beznádeje.
„Rýchlo som si uvedomila, že ak to tak nechám, táto nová realita ma pohltí,“ spomína Willisová. „Vtedy som prvýkrát vyhľadala pomoc,“ uviedla.
Ako dodala hercova manželka, zverejnenie jeho diagnózy pred svetom malo viacero pozitívnych následkov. Rodina tak prispela k zmierneniu stigmy okolo neurodegeneratívnych ochorení a zároveň sa spojila s komunitou tých, ktorí s nimi majú skúsenosť.
„Všetko sa zmenilo, keď som našla správne informácie, zdroje a komunitu, o ktoré sa dalo oprieť. Uvedomila som si, že aj vo svojej novej roli opatrovateľky mám stále poslanie. A tak som našla radosť, krásu a nádej,“ dodala Willisová.
