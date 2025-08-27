  • Články
Fico o Kotlárovi: Je čestný človek a veľký bojovník

Fico o Kotlárovi: Je čestný človek a veľký bojovník

Analýza Slovenskej akadémie vied (SAV) k bezpečnosti proticovidových vakcín nemala byť bodom stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Senici.

Do programu schôdzí kabinetu sa nedostane ani na budúci týždeň. Po rokovaní vlády SR to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý zároveň vyjadril plnú podporu pre splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.

Dnes bolo výjazdové rokovanie vlády a to nechcem zaťažovať témami, ktoré s ním nesúvisia,“ uviedol premiér. Dodal, že budúci týždeň bude rokovanie vlády pri príležitosti 50. výročia Agrokomplexu v Nitre. „Ja absolvujem v utorok až štvrtok na budúci týždeň dôležitú pracovnú cestu v Číne,“ upozornil Fico. „Možno na ďalších vládach bude táto téma bodom rokovania, dnes ňou nebola,“ zdôraznil.

Splnomocnencovi vlády Kotlárovi vyjadril podporu. „Je čestný človek a veľký bojovník, želal by som si, aby všetci ministri boli bojovníci ako on, žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustím,“ oznámil. Odmietol zároveň, že jeho dôvera voči splnomocnencovi znamená spochybňovanie autority SAV. „Toto mi nedávajte do úst, ja mám veľkú úctu a rešpekt k SAV,“ upozornil.

SAV vo štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Kotlár pre TASR reagoval, že sa vyjadrovať nebude a chce, aby vo veci rozhodla súdna moc.

Zdroj: Info.sk, TASR
