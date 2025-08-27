SaS: Vláda s konsolidáciou mešká a pripravované opatrenia situáciu len zhoršia
- DNES - 12:28
- Bratislava
Podľa opozičnej SaS vláda mešká s predstavením konsolidácie na budúci rok.
Ľudia platia stále vyššie dane a poplatky, ťažšie sa im žije, vláda naopak stále viac míňa a slovenská ekonomika upadá do marazmu. Tvrdí to opozičná SaS s tým, že vláda mešká s predstavením konsolidácie na budúci rok a zároveň pripravuje opatrenia, ktoré situáciu ešte zhoršia.
„Preto mi dovoľte, aby sme vyzvali vládu, aby okamžite začala konsolidovať, ale konsolidovať na svoje strane, na strane štátu, vlády, aby prestali rozhadzovať verejné financie, peniaze nás všetkých a aby okamžite odprezentovali, aké ožobračovanie ľudí chystajú, aké ožobračovanie dopadne na každého jedného občana nasledujúce mesiace,“ vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii predseda SaS Branislav Gröhling.
Doterajšiu konsolidáciu označil za fiasko. Napriek opatreniam za miliardy deficit verejných financií vôbec neklesá, ekonomika upadá a inflácia je jedna z najvyšších v EÚ. „Už mala byť dávno predstavená ďalšia konsolidácia. Slovo konsolidácia je veľmi pekné slovo, ale budeme používať asi ožobračovanie občanov, pretože konsolidácia pod touto vládou je ožobračovanie občanov. A ja sa pýtam, čo robili za ostatné dva mesiace? Prázdninovali, dovolenkovali a kašlali na to, čo sa bude diať na Slovensku,“ doplnil šéf liberálov.
„Čo je však ale úplne najhoršie, vláda a minister financií sa nijak nedokázali poučiť. Ja som presvedčený, že tento rok idú zopakovať opäť rovnaké chyby, opäť sú presvedčení, že to má zaplatiť občan, znovu to má zaplatiť produktívna časť ekonomiky,“ predpokladá podpredseda SaS a finančného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič.
Viaceré pripravované opatrenia môžu podľa neho spôsobiť nárast cien. Očakáva napríklad preradenie niektorých druhov potravín zo zníženej 19 % do základnej 23 % sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). „Ďalšia vec, o čom vláda zásadne uvažuje a vieme to, pretože komunikuje v rámci potravinárskeho sektora, že chcú dať špeciálny odvod pre reťazce, niečo na spôsob odvetví, ktoré sú regulované,“ priblížil Viskupič s tým, že by to bolo absurdné opatrenie, ktoré ide aj proti pravidlám EÚ. Uvažuje sa podľa neho aj o zvýšení daní z pozemkov a nehnuteľností pre obchodné reťazce.
Nevhodné by bolo podľa Viskupiča aj zvýšenie zdanenia niektorých sektorov, ako napríklad bánk alebo zbrojárskeho priemyslu. „Nič viac neukazuje nezmyselné alebo pomýlené ekonomické myslenie ministra financií a celej vlády, ak chce vláda dodatočne zdaňovať práve tie rezorty, ktorým sa darí,“ zhodnotil opozičný poslanec. Vláda by podľa neho mala naopak prijímať opatrenia, ktoré podporujú ekonomiku a podnikateľské prostredie.
