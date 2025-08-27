  • Články
Na Deň Ústavy SR rozdajú ceny Alexandra Dubčeka

  • DNES - 11:57
  • Senica
Na Deň Ústavy SR rozdajú ceny Alexandra Dubčeka

Štátnu cenu získa aj spisovateľ a bývalý politik Jozef Banáš.

Štátnu cenu Alexandra Dubčeka získajú pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR Štefan Grman, Jozef Banáš a Jan Telensky. O udelení cien rozhodla v stredu vláda na výjazdovom rokovaní v Senici.

Komisia ako poradný orgán vlády SR prerokovala podnety na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka, pričom na základe hlasovania jej členov postupom podľa príslušných ustanovení štatútu komisie pre posudzovanie podnetov na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka odporučila vláde SR udeliť štátnu cenu Alexandra Dubčeka trom osobám,“ uvádza sa v materiáli. Laureátom cenu odovzdá predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

Štátnu cenu možno udeliť za konkrétny mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný alebo iný spoločensky významný čin dosiahnutý v predchádzajúcom kalendárnom roku. Udeľuje sa od roku 2018. S udelením štátnej ceny je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa predloží podnet, zaokrúhlený nahor na celé euro.

Zdroj: Info.sk, TASR
