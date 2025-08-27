Vláda na podporu viacerých okresov vyčlenila vyše dva milióny eur
Na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Senica a Skalica i priľahlého regiónu uvoľnila vláda viac ako dva milióny eur.
Vyše 1,14 milióna eur pôjde na konkrétne projekty obcí, miest a ďalších organizácií v okresoch Skalica, Senica, Trnava i Piešťany. Vláda o tom rozhodla na stredajšom výjazdovom rokovaní v Senici.
Z ďalších veľkých položiek vláda napríklad vyčlenila 125.000 eur pre projekt obnovy chodníkov na Ulici SNP v meste Holíč, mesto Skalica dostane 155.000 eur na vybudovanie parkoviska s prepojením cesty k sídlu rýchlej zdravotnej pomoci. Mesto Senica, v ktorom sa výjazdové rokovanie vlády uskutočnilo, bude môcť použiť dotáciu vo výške 160.000 eur na prepojenie cyklotrasy v mestskej časti Kunov a v smere zo Senice do Čáčova. Obec Chtelnica dostane 100.000 eur na dofinancovanie centrálneho zdravotného strediska v obci.
Kabinet takisto odsúhlasil 80.800 eur na modernizáciu a opravu mestskej infraštruktúry v Šaštíne-Strážach, 60.000 eur má pomôcť zrekonštruovať chodníky na uliciach Priečna a Bratislavská v obci Kopčany. Obec Hlboké bude môcť použiť 70.000 eur na prestavbu školského bytu na voľnočasové centrum.
Súčasťou uznesenia sú aj úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú pripraviť a v určených termínoch zrealizovať opatrenia na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie a životných podmienok obyvateľov regiónu. Výrazná časť sa týka dopravných projektov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má do konca roka 2026 zabezpečiť veľkoplošnú opravu na ceste prvej triedy I/51 v úseku Senica – Rohov i cesty I/2 v úseku Brodské – Kúty. Podľa uznesenia by rezort dopravy mal spustiť a do konca roka 2027 dokončiť výstavbu nového mostného objektu v obci Jablonica na ceste I/51 cez rieku Myjava. Do polovice budúceho roka by Železnice Slovenskej republiky mali tiež dobudovať nástupisko na železničnej stanici Sekule.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má do konca roka 2026 zabezpečiť odstraňovanie nánosov, zátarás, stromov a krovín z korýt viacerých vodných tokov a ich prítokov v regióne horného Záhoria.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) dostal úlohu zabezpečiť do konca aktuálneho roka nevyhnutné opravy na vodnej nádrži Bulkovec II, minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) má zasa posúdiť možnosti podpory rozvoja kúpeľnej liečebnej starostlivosti v Kúpeľoch Smrdáky. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) sa má zaoberať možnosťou využiť príspevky Fondu na podporu športu pre rozvoj a modernizáciu športovísk v meste Senica, v spolupráci so samosprávou má hľadať aj možnosti použitia prostriedkov fondu pre projekt multifunkčnej športovej haly v okrese Skalica. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) má posúdiť možnosti posilnenia historického povedomia, ktoré sa týka života, diela národných dejateľov Jána Hollého a Jozefa Miloslava Hurbana a ich pôsobenia na Záhorí.
Vláda takisto schválila 50.000 eur pre Maticu slovenskú v Rimavskej Sobote na zabezpečenie sochy významnému rodákovi Matejovi Hrebendovi pred knižnicou Mateja Hrebendu na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.
„Samotné uznesenie predstavuje 40 krokov a úloh pre jednotlivé rezorty, zamerané na región, v ktorom sme dnes rokovali,“ uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní vlády, vyzdvihol i to, že účelnosť a adresnosť krokov ocenili aj predstavitelia samospráv.
Fico o Kotlárovi: Je čestný človek a veľký bojovník
Analýza Slovenskej akadémie vied k bezpečnosti proticovidových vakcín nemala byť bodom stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Senici, zdôraznil premiér.
Šaško: Postup ministerstva pri zabezpečovaní záchraniek je plne v súlade so zákonom
Minister zdravotníctva reagoval na tvrdenia poslanca Národnej rady SR Petra Stachuru.
Na Deň Ústavy SR rozdajú ceny Alexandra Dubčeka
Štátnu cenu získa aj spisovateľ a bývalý politik Jozef Banáš.
Lekári z iniciatívy Lekári nahlas odsúdili dehonestovanie vedeckých inštitúcií
Lekári vyzvali ministra zdravotníctva a ministra školstva, aby sa jednoznačne postavili za Slovenskú akadémiu vied.