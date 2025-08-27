  • Články
Streda, 27.8.2025
Lekári z iniciatívy Lekári nahlas odsúdili dehonestovanie vedeckých inštitúcií

  • DNES - 11:51
  • Bratislava
Lekári vyzvali ministra zdravotníctva a ministra školstva, aby sa jednoznačne postavili za Slovenskú akadémiu vied.

Lekári z iniciatívy Lekári nahlas odsúdili dehonestovanie vedeckých inštitúcií. Vyzvali ministra zdravotníctva Kamila Šaška a ministra školstva Tomáš Druckera (obaja Hlas-SD), aby sa jednoznačne postavili za Slovenskú akadémiu vied (SAV). Tvrdia, že vyjadrenia predstaviteľov vládnej moci voči SAV prekročili všetky „červené čiary“.

Vyzývame ministra zdravotníctva a ministra školstva a vedy, aby sa jednoznačne postavili za SAV za nezávislý výskum. Môžu tým zabrániť ďalšiemu šíreniu nenávisti a odporu k vedcom a k vedeckému poznaniu. Inak budú aj oni spoluzodpovední za marazmus, ktorý nutne nastane, ak sa v tomto spôsobe politiky bude pokračovať,“ uviedli. Upozornili, že v posledných rokoch je spoločnosť svedkami brutálnych útokov zo strany verejných činiteľov na inštitúcie a špičkových odborníkov.

Vedie to podľa ich slov nielen k šíreniu nenávisti v spoločnosti, ale hlavne k narúšaniu dôvery v poznanie a vedu. „Takéto primitívne útoky môžu spôsobiť, že sa zdravotníci začnú obávať aplikovať vedecké poznatky do praxe, čo prehĺbi zaostávanie nášho zdravotníctva oproti susedným štátom,“ upozornili. Zároveň občanov vyzvali, aby bránili vedecké inštitúcie pred devalváciou zo strany ľudí bez dostatočného vzdelania alebo erudície.

Pod výzvu sa podpísali viacerí poprední odborníci, medzi nimi napríklad patofyziológ a molekulárny biológ Peter Celec, klinický imunológ a alergológ a pediater Peter Jeseňák, epidemiologička Alexandra Bražinová, ale aj infektológ Peter Sabaka či pôrodník a gynekológ Jozef Záhumenský.

Zdroj: Info.sk, TASR
