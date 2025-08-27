  • Články
Muž na lavičke začal horieť, okoloidúci nereagovali

  • DNES - 21:14
  • Nabrežnyje Čelny
Fajčiar v parku takmer zomrel po tom, ako mu začalo horieť oblečenie. Ľudia okolo neho sa len prizerali.

Mesto Nabrežnyje Čelny na západe Ruska takmer postihla tragédia po tom, ako sa mužovi na lavičke vznietilo oblečenie. Informoval o tom portál Nexta na sociálnej sieti X.

Podľa Nexty muž fajčil cigaretu, od ktorej sa mu zapálil odev. Incident bol zachytený na videu, v ktorom vidno, že pri fajčiarovi sedel ďalší muž, ktorý však na horenie nijako nereagoval, len odišiel z miesta.

Foto: x.com/nexta_tv

Muža napokon zachránil vodič z okoloidúceho auta. „Zachránil ho okoloidúci vodič. Ten z kufra vytiahol deku a uhasil oheň,“ píše Nexta.

Portál Kazan First po vyjadrení lekárov potvrdil, že muža nakoniec previezli do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti. Popáleniny utrpel na 80 percentách tela.

Zdroj: Info.sk, DP, kazanfirst.ru, x.com/nexta_tv
