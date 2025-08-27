  • Články
Streda, 27.8.2025
Šutaj Eštok predpokladá, že správa SAV k vakcínam bude na riadnom rokovaní vlády

  • DNES - 10:50
  • Senica
Minister vnútra nevidí dôvod na to, aby Slováci nedôverovali najvyššej vedeckej autorite, akou je SAV.

Minister vnútra SR a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok nevedel pred rokovaním vlády, ktoré sa v stredu uskutočňuje v Senici, či bodom programu bude aj analýza Slovenskej akadémie vied (SAV) k bezpečnosti proticovidových vakcín. Mieni, že by to mal byť skôr bod štandardného, nie výjazdového rokovania vlády.

Výjazdové rokovania vlády sú predsa len špecifické, kde sa riešia primárne problémy jednotlivých regiónov. Predpokladám, že to bude na štandardnom rokovaní v Bratislave,“ podotkol Šutaj Eštok. Zároveň nevidí dôvod na to, aby Slováci nedôverovali najvyššej vedeckej autorite, akou je SAV. Pripomenul, že splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má stále úlohu, ktorú mu zadali na začiatku. Venovať sa má efektívnemu riadeniu manažovania pandémie. „Teraz si dokončil medicínsku časť a musí venovať všetku energiu, ktorú má, aby sa pozrel na to, prečo táto úloha bola vytvorená, a to je skontrolovanie efektívneho manažovania pandémie za čias Igora Matoviča,“ poznamenal.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) si počká na prípadné prerokovanie správy. „Musíme sa najprv podrobne oboznámiť s touto správou a potom sa budeme pýtať ďalšie otázky, pretože aj v správe pána Kotlára sú veci, ktoré majú nejakú právnu relevanciu,“ uviedol Susko. Uistil, že má rešpekt voči SAV ako renomovanej vedeckej inštitúcii. Nemyslí si zároveň, že by splnomocnenec Kotlár, ktorého správu o rizikách vakcín SAV vyvrátila, mal odstúpiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
