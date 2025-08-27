Q horúčka v Ráztočne: Aký je jej pôvodca?
Prípady Q horúčky potvrdili v Ráztočne začiatkom augusta.
Odborníci zatiaľ nezistili pôvodcu nákazy Q horúčkou, ktorú začiatkom tohto mesiaca potvrdili v Ráztočne v okrese Prievidza. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Regionálnej a potravinovej správy (RVPS) Prievidza Igor Podoba.
„RVPS Prievidza stále pátra po zistení pôvodcu nákazy, ale zatiaľ sa nám zdroj nepodarilo zistiť. V prvom rade nám zdroj musí potvrdiť Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach,“ povedal Podoba.
Veterinári kontrolovali v území veľké chovy. RVPS pred časom požiadala ľudí o spoluprácu pri hľadaní zdroja nákazy, veterinárom mali nahlásiť i neregistrované chovy. „Vyšetrujeme naďalej aj drobnochovy, zistili sme aj dva neregistrované chovy a vzorky z týchto chovov sú už v laboratóriu,“ priblížil Podoba.
Vyšetrovanie pôvodcu nákazy v spolupráci s RVPS Prievidza a Slovenskou akadémiou vied potvrdila i zástupkyňa regionálnej hygieničky Miroslava Štovčíková. Nové prípady Q horúčky podľa nej nepribudli.
RÚVZ Prievidza zároveň oznámil, že od 8. do 11. septembra budú môcť u obvodných lekárov o kontrolný odber krvi po prekonaní Q horúčky požiadať občania, ktorí prichádzajú do kontaktu s hospodárskymi zvieratami a ľudia po prekonanom ochorení bez výrazných určených príznakov, a to s cieľom zistenia hladín protilátok a tým identifikácie zdroja nákazy, informovala obec Ráztočno na svojom webe.
Koncom júla hospitalizovali v bojnickej nemocnici viacero ľudí s nejasným pôvodom zápalu pľúc. Prípady Q horúčky potvrdili v Ráztočne začiatkom augusta. Ochorenie spôsobuje baktéria Coxiella burnetii. Patogén sa šíri najmä prostredníctvom kontaktu s infikovanými zvieratami, predovšetkým prežúvavcami, ako sú kozy a ovce, a ich produktmi. Baktéria sa môže šíriť vzduchom, pričom infekčné častice sa dokážu preniesť vetrom do vzdialenosti viac ako dva kilometre.
