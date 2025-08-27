Toto počas jazdy nerobte, hrozí pokuta!
Polícia pripomína, že počas jazdy je potrebné venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu na ceste.
Polícia upozorňuje na zákaz pozerania filmov počas jazdy. Pri jeho porušení hrozí vodičovi pokuta. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Pozeranie filmov, videí alebo iného multimediálneho obsahu na prednom displeji počas jazdy je zakázané. Takáto činnosť odvádza pozornosť vodiča, môže viesť k nehode a ohroziť životy aj zdravie účastníkov cestnej premávky,“ uviedol hovorca. Pokuta za pozeranie filmov počas jazdy môže podľa neho dosiahnuť až 100 eur. „Policajti ju môžu uložiť aj priamo na mieste, a to do 50 eur,“ doplnil.
Rovnako platí, že vodič nesmie počas jazdy prehrávať filmy ani spolujazdcom na prednom displeji, ak by to mohlo rozptyľovať jeho pozornosť, dodal Hájek.
Šutaj Eštok predpokladá, že správa SAV k vakcínam bude na riadnom rokovaní vlády
Minister vnútra nevidí dôvod na to, aby Slováci nedôverovali najvyššej vedeckej autorite, akou je SAV.
Q horúčka v Ráztočne: Aký je jej pôvodca?
Prípady Q horúčky potvrdili v Ráztočne začiatkom augusta.
Tragédia počas pretekov: O život prišiel 30-ročný muž
Na pretekárskom okruhu prišiel o život mladý pretekár.
RÚZ vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov
Republiková únia zamestnávateľov vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov a prestali spochybňovať výsledky odborných analýz.