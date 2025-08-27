  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 27.8.2025Meniny má Silvia
22°Bratislava

Toto počas jazdy nerobte, hrozí pokuta!

  • DNES - 9:36
  • Bratislava
Toto počas jazdy nerobte, hrozí pokuta!

Polícia pripomína, že počas jazdy je potrebné venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu na ceste.

Polícia upozorňuje na zákaz pozerania filmov počas jazdy. Pri jeho porušení hrozí vodičovi pokuta. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Pozeranie filmov, videí alebo iného multimediálneho obsahu na prednom displeji počas jazdy je zakázané. Takáto činnosť odvádza pozornosť vodiča, môže viesť k nehode a ohroziť životy aj zdravie účastníkov cestnej premávky,“ uviedol hovorca. Pokuta za pozeranie filmov počas jazdy môže podľa neho dosiahnuť až 100 eur.Policajti ju môžu uložiť aj priamo na mieste, a to do 50 eur,“ doplnil.

Rovnako platí, že vodič nesmie počas jazdy prehrávať filmy ani spolujazdcom na prednom displeji, ak by to mohlo rozptyľovať jeho pozornosť, dodal Hájek.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šutaj Eštok predpokladá, že správa SAV k vakcínam bude na riadnom rokovaní vlády

Šutaj Eštok predpokladá, že správa SAV k vakcínam bude na riadnom rokovaní vlády

DNES - 10:50Domáce

Minister vnútra nevidí dôvod na to, aby Slováci nedôverovali najvyššej vedeckej autorite, akou je SAV.

Q horúčka v Ráztočne: Aký je jej pôvodca?

Q horúčka v Ráztočne: Aký je jej pôvodca?

DNES - 9:51Domáce

Prípady Q horúčky potvrdili v Ráztočne začiatkom augusta.

Tragédia počas pretekov: O život prišiel 30-ročný muž

Tragédia počas pretekov: O život prišiel 30-ročný muž

VČERA - 18:44Domáce

Na pretekárskom okruhu prišiel o život mladý pretekár.

RÚZ vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov

RÚZ vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov

VČERA - 17:56Domáce

Republiková únia zamestnávateľov vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov a prestali spochybňovať výsledky odborných analýz.

Vosveteit.sk
Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!
Desivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svetDesivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svet
AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u násAKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOSTvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Putin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svetePutin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svete
Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!
Táto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozogTáto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozog
Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofónZ ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP