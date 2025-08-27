  • Články
Raketa Starship úspešne odštartovala na skúšobný let

  • DNES - 8:37
  • Starbase
Z kozmodrómu v americkom štáte Texas v utorok úspešne odštartovala megaraketa Starship spoločnosti SpaceX na svoj desiaty skúšobný let. Následne sa oddelila od nosiča Super Heavy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu stanice CNN.

Skúšobný let najväčšieho raketového systému v histórii kozmonautiky bol predtým odložený krátko pred štartom dvakrát - v nedeľu pre problémy s pozemnými systémami a v pondelok pre nepriaznivé počasie.

Tento raketový systém je väčší ako Socha slobody v New Yorku. Pozostáva z dvoch častí, ktoré sa po štarte oddelili: asi 70-metrového prvého stupňa Super Heavy a druhého stupňa nazvaného rovnako Starship, ktorý má zhruba 50 metrov a je tiež vesmírnou loďou.

Obe časti sú vyvíjané tak, aby sa po návrate a Zem dali znova použiť. Americká vesmírna agentúra NASA chce pomocou Starship vyslať astronautov na Mesiac, zatiaľ čo cieľom SpaceX je dostať sa jedného dňa na Mars.

Starship po prvý raz testovali v apríli 2023, keď raketa po niekoľkých minútach explodovala. Pri ďalších skúškach sa horný stupeň dostal do vesmíru a kontrolovane pristál v Indickom oceáne. Medzičasom však viaceré skúšobné lety výrazne zaostali za očakávaniami, dodala DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
