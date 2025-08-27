  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 27.8.2025Meniny má Silvia
13°Bratislava

Muž zastrelil dvoch policajtov, teraz je na úteku

  • DNES - 7:48
  • Sydney
Muž zastrelil dvoch policajtov, teraz je na úteku

Austrálska polícia v stredu pokračuje v rozsiahlej pátracej akcii po ozbrojenom mužovi, ktorý je podozrivý zo zastrelenia dvoch policajtov v odľahlej vidieckej oblasti štátu Viktória. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

Úrady označili za pravdepodobného páchateľa 56-ročného Deziho Freemana, ktorý po prestrelke v utorok ráno ušiel pešo z miesta činu pri meste Porepunkah. Do akcie boli nasadené všetky dostupné jednotky a oblasť okolo miesta, kde došlo k streľbe, zostáva uzavretá.

Muž má údajne skúsenosti s prežitím v prírode a dobre pozná miestny terén, čo sťažuje pátranie. „Podozrivý z tohto hrozného činu je stále na úteku. Môžem všetkých uistiť, že do pátrania vkladáme všetky dostupné prostriedky. Musíme ho nájsť. Je veľmi nebezpečný – zabil dvoch policajtov a tretieho zranil,“ uviedol šéf polície štátu Viktória Mike Bush.

Pri incidente prišli o život 59-ročný detektív a 35-ročný strážmajster. Z bezpečnostných dôvodov úrady dočasne uzavreli aj miestnu základnú školu.

Freeman sa údajne podľa polície identifikuje ako tzv. zvrchovaný občan, uvádza stanica ABC. Takýto termín sa v Austrálii používa pre ľudí, ktorí neuznávajú legitimitu vlády a riadia sa pseudoprávnymi predpismi, ktoré nemajú nijakú oporu v zákonoch, avšak podľa ich vnímania ich oprávňujú k útokom na inštitúcie a úrady.

Austrália má jedny z najprísnejších zákonov o držbe strelných zbraní na svete a podobné incidenty sú tam mimoriadne zriedkavé, pripomína BBC.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hamas odmietol izraelské zdôvodnenie útoku na nemocnicu v Pásme Gazy

Hamas odmietol izraelské zdôvodnenie útoku na nemocnicu v Pásme Gazy

DNES - 6:24Zahraničné

Palestínske hnutie Hamas v utorok ostro skritizovalo izraelské vyhlásenie, podľa ktorého bol pondelkový útok na nemocnicu v Pásme Gazy zameraný na predpokladanú sledovaciu kameru Hamasu.

Rusko vystúpi z dohovoru Rady Európy na zabránene mučeniu

Rusko vystúpi z dohovoru Rady Európy na zabránene mučeniu

DNES - 6:15Zahraničné

Rusko plánuje vystúpiť z Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Trump pohrozil Rusku následkami, ak Putin nepristúpi na prímerie

Trump pohrozil Rusku následkami, ak Putin nepristúpi na prímerie

DNES - 6:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že je pripravený uvaliť ekonomické sankcie proti Rusku, ak šéf Kremľa Vladimir Putin nepristúpi na prímerie vo vojne na Ukrajine.

Ďalšie modriny na Trumpových rukách: Môže ísť o toto ochorenie?

Ďalšie modriny na Trumpových rukách: Môže ísť o toto ochorenie?

VČERA - 21:47Zahraničné

Podľa Bieleho domu má americký prezident modriny na rukách kvôli častému podávaniu rúk a užívaniu aspirínu.

Vosveteit.sk
Desivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svetDesivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svet
AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u násAKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOSTvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Putin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svetePutin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svete
Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!
Táto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozogTáto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozog
Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofónZ ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP