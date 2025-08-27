  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 27.8.2025Meniny má Silvia
13°Bratislava

Rusko vystúpi z dohovoru Rady Európy na zabránene mučeniu

  • DNES - 6:15
  • Moskva
Rusko vystúpi z dohovoru Rady Európy na zabránene mučeniu

Rusko plánuje vystúpiť z Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Ide o jeden z dohovorov prijatých Radou Európy (RE). Vyplýva to z dokumentu, ktorý v pondelok zverejnil ruský premiér Michail Mišustin. TASR o tom píše podľa portálu Politico.

Šéf ruskej vlády prezidentovi Vladimirovi Putinovi v dekréte navrhol, aby predložil odstúpenie od dohovoru Štátnej dume (dolnej komore ruského parlamentu). Formálny dátum vystúpenia nebol stanovený.

Vystúpenie Ruska je podľa Politico najmä symbolickým krokom, keďže v krajine dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Zlá situácia v ľudskoprávnej oblasti sa zhoršila po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.

Politico pripomína, že Kremeľ vo väzniciach mučí najmä politických väzňov. Obeťou bol aj opozičný líder Alexej Navaľnyj, ktorý minulý rok zomrel v trestaneckej kolónii. Rusko mučí aj ukrajinských vojnových zajatcov.

Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu bol prijatý v roku 1987 a je jednou z kľúčových zmlúv RE. Umožňuje členom výboru proti mučeniu kontrolovať väzenské zariadenia v členských krajinách. Výbor sa zameriava najmä na preplnenosť väzníc a zlepšenie podmienok pre väzňov.

Rusko bolo z RE vylúčené krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hamas odmietol izraelské zdôvodnenie útoku na nemocnicu v Pásme Gazy

Hamas odmietol izraelské zdôvodnenie útoku na nemocnicu v Pásme Gazy

DNES - 6:24Zahraničné

Palestínske hnutie Hamas v utorok ostro skritizovalo izraelské vyhlásenie, podľa ktorého bol pondelkový útok na nemocnicu v Pásme Gazy zameraný na predpokladanú sledovaciu kameru Hamasu.

Trump pohrozil Rusku následkami, ak Putin nepristúpi na prímerie

Trump pohrozil Rusku následkami, ak Putin nepristúpi na prímerie

DNES - 6:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že je pripravený uvaliť ekonomické sankcie proti Rusku, ak šéf Kremľa Vladimir Putin nepristúpi na prímerie vo vojne na Ukrajine.

Ďalšie modriny na Trumpových rukách: Môže ísť o toto ochorenie?

Ďalšie modriny na Trumpových rukách: Môže ísť o toto ochorenie?

VČERA - 21:47Zahraničné

Podľa Bieleho domu má americký prezident modriny na rukách kvôli častému podávaniu rúk a užívaniu aspirínu.

Trump bude žiadať trest smrti za vraždy vo Washingtone

Trump bude žiadať trest smrti za vraždy vo Washingtone

VČERA - 21:21Zahraničné

Americká vláda bude požadovať trest smrti za vraždy vo Washingtone, vyhlásil prezident Donald Trump v utorok.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u násAKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOSTvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Putin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svetePutin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svete
Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!
Táto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozogTáto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozog
Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofónZ ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňamiUkrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP