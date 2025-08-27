Rusko vystúpi z dohovoru Rady Európy na zabránene mučeniu
- DNES - 6:15
- Moskva
Rusko plánuje vystúpiť z Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.
Ide o jeden z dohovorov prijatých Radou Európy (RE). Vyplýva to z dokumentu, ktorý v pondelok zverejnil ruský premiér Michail Mišustin. TASR o tom píše podľa portálu Politico.
Šéf ruskej vlády prezidentovi Vladimirovi Putinovi v dekréte navrhol, aby predložil odstúpenie od dohovoru Štátnej dume (dolnej komore ruského parlamentu). Formálny dátum vystúpenia nebol stanovený.
Vystúpenie Ruska je podľa Politico najmä symbolickým krokom, keďže v krajine dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Zlá situácia v ľudskoprávnej oblasti sa zhoršila po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.
Politico pripomína, že Kremeľ vo väzniciach mučí najmä politických väzňov. Obeťou bol aj opozičný líder Alexej Navaľnyj, ktorý minulý rok zomrel v trestaneckej kolónii. Rusko mučí aj ukrajinských vojnových zajatcov.
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu bol prijatý v roku 1987 a je jednou z kľúčových zmlúv RE. Umožňuje členom výboru proti mučeniu kontrolovať väzenské zariadenia v členských krajinách. Výbor sa zameriava najmä na preplnenosť väzníc a zlepšenie podmienok pre väzňov.
Rusko bolo z RE vylúčené krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Hamas odmietol izraelské zdôvodnenie útoku na nemocnicu v Pásme Gazy
Palestínske hnutie Hamas v utorok ostro skritizovalo izraelské vyhlásenie, podľa ktorého bol pondelkový útok na nemocnicu v Pásme Gazy zameraný na predpokladanú sledovaciu kameru Hamasu.
Trump pohrozil Rusku následkami, ak Putin nepristúpi na prímerie
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že je pripravený uvaliť ekonomické sankcie proti Rusku, ak šéf Kremľa Vladimir Putin nepristúpi na prímerie vo vojne na Ukrajine.
Ďalšie modriny na Trumpových rukách: Môže ísť o toto ochorenie?
Podľa Bieleho domu má americký prezident modriny na rukách kvôli častému podávaniu rúk a užívaniu aspirínu.
Trump bude žiadať trest smrti za vraždy vo Washingtone
Americká vláda bude požadovať trest smrti za vraždy vo Washingtone, vyhlásil prezident Donald Trump v utorok.