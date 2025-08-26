Prekvapivé zistenia: Pár kíl navyše môže seniorom zachrániť život
Toto je dôvod, prečo by seniori mali mať o niečo vyššiu váhu.
Roky platilo pravidlo, že pred plánovanou operáciou je ideálne schudnúť. Lekári upozorňovali na riziká spojené s nadváhou, ako sú infekcie či záťaž na srdce.
Štúdia Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA) však ukazuje, že pre starších ľudí môže byť mierna nadváha naopak výhodou, ktorá im pomôže prežiť náročný zákrok.
Vedci sledovali viac ako 400 pacientov vo veku nad 65 rokov, ktorí podstúpili závažné operácie. Keď porovnali ich výsledky, dospeli k prekvapivým záverom.
Seniori s nadváhou mali vyššiu šancu prežitia
Najnižšie riziko úmrtia do 30 dní po operácii mali seniori, ktorí spadali do kategórie „nadváha“ (index telesnej hmotnosti BMI od 25 do 29,9). V tejto skupine zomrel len jeden zo 128 pacientov.
Naopak, zo skupiny s „normálnou“ hmotnosťou (BMI 18,5 až 24,9) neprežilo 25 zo 133 pacientov, čo predstavuje takmer 20-násobne vyššiu úmrtnosť. Najhoršie dopadli pacienti s podváhou (BMI pod 18,5), z ktorých zomreli až traja zo štyroch.
„Naše zistenia spochybňujú tradičnú vieru, že dosiahnutie normálneho BMI je pre starších dospelých pred operáciou ideálne,“ uviedli autori štúdie publikovanej v odbornom časopise JAMA Network Open.
Prečo môže nadváha seniorov chrániť
Operácia je pre telo obrovskou záťažou, ktorá odčerpáva energetické zásoby. Mierne vyššie množstvo tuku a svalov môže slúžiť ako „vankúš“, ktorý telu poskytne rezervy na zotavenie, hojenie rán a boj s infekciami.
Na druhej strane, nízka váha u seniorov môže byť varovným signálom skrytého ochorenia, ako je rakovina alebo srdcové zlyhávanie, ktoré telo oslabuje a znižuje jeho schopnosť zvládnuť pooperačný stres.
Kde sa výhody končia
Výsledky štúdie však neznamenajú, že čím viac kilogramov, tým lepšie. Tento ochranný efekt, známy aj ako „paradox obezity“, sa strácal pri extrémnych hodnotách. Seniori s ťažkou obezitou (BMI 40 a viac) síce nemali vyššiu úmrtnosť, ale takmer 80 % z nich trpelo pooperačnými komplikáciami, ako sú zápaly pľúc, krvné zrazeniny či mŕtvica.
Ideálnym stavom pre seniorov pred operáciou sa tak zdá byť mierna nadváha, nie normálna váha a už vôbec nie podváha. Pre lekárov to môže znamenať prehodnotenie doterajších odporúčaní, pretože snaha o chudnutie pred zákrokom by mohla byť pre starších pacientov v konečnom dôsledku nebezpečná.
EÚ zakázala látku v lakoch na nechty. Prečo je v USA povolená?
Chemikália v gélových lakoch podľa niektorých výskumov pôsobí ako karcinogén.
Dermatologička varuje: Tieto tri nenápadné príznaky značia rakovinu kože
Kožná lekárka varuje pred menej známymi príznakmi rakoviny.
Covid sa ho bojí: Toto ochorenie v skutočnosti chráni pred koronavírusom
Ak sa aj nakazíte, priebeh covidu nebude taký rizikový.
Nesprávne zvolená školská taška môže negatívne ovplyvniť vývin chrbtice
Rodičia by pri výbere školskej tašky a prezuviek mali pozerať predovšetkým na zdravie. Nesprávne zvolená výbava môže negatívne ovplyvniť vývin chrbtice i nôh.