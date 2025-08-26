  • Články
Trump bude žiadať trest smrti za vraždy vo Washingtone

  • DNES - 21:21
  • Washington
Americká vláda bude požadovať trest smrti za vraždy vo Washingtone, vyhlásil prezident Donald Trump v utorok.

Ide o súčasť jeho boja proti údajnej nekontrolovateľnej kriminalite v hlavnom meste USA, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a AFP.

Ak niekto zabije niekoho v hlavnom meste, vo Washingtone, budeme požadovať trest smrti,“ oznámil Trump v Bielom dome. „Je to veľmi silný preventívny prostriedok a všetci, ktorí to počuli, s tým súhlasia,“ pokračoval americký prezident.

Neviem, či sme na to v tejto krajine pripravení, ale máme to. Je to tak – nemáme na výber,“ dodal.

Trump tento mesiac poslal Národnú gardu do ulíc Washingtonu a nariadil, aby federálna vláda prevzala kontrolu nad metropolitnou políciou. Niektorí príslušníci gardy začali v nedeľu v hlavnom meste USA nosiť strelné zbrane, potvrdila armáda. Dosiaľ ich mali k dispozícii pre prípad potreby v zbrojnici.

Trump tvrdí, že miera kriminality je vo Washington dvoj- alebo trojnásobná v porovnaní s inými krajinami. V nedeľu pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalších mestách ako Baltimore, Chicago či New York.

Zdroj: Info.sk, TASR
