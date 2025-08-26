Trump bude žiadať trest smrti za vraždy vo Washingtone
- DNES - 21:21
- Washington
Americká vláda bude požadovať trest smrti za vraždy vo Washingtone, vyhlásil prezident Donald Trump v utorok.
Ide o súčasť jeho boja proti údajnej nekontrolovateľnej kriminalite v hlavnom meste USA, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a AFP.
„Ak niekto zabije niekoho v hlavnom meste, vo Washingtone, budeme požadovať trest smrti,“ oznámil Trump v Bielom dome. „Je to veľmi silný preventívny prostriedok a všetci, ktorí to počuli, s tým súhlasia,“ pokračoval americký prezident.
„Neviem, či sme na to v tejto krajine pripravení, ale máme to. Je to tak – nemáme na výber,“ dodal.
Trump tento mesiac poslal Národnú gardu do ulíc Washingtonu a nariadil, aby federálna vláda prevzala kontrolu nad metropolitnou políciou. Niektorí príslušníci gardy začali v nedeľu v hlavnom meste USA nosiť strelné zbrane, potvrdila armáda. Dosiaľ ich mali k dispozícii pre prípad potreby v zbrojnici.
Trump tvrdí, že miera kriminality je vo Washington dvoj- alebo trojnásobná v porovnaní s inými krajinami. V nedeľu pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalších mestách ako Baltimore, Chicago či New York.
Ďalšie modriny na Trumpových rukách: Môže ísť o toto ochorenie?
Podľa Bieleho domu má americký prezident modriny na rukách kvôli častému podávaniu rúk a užívaniu aspirínu.
Ukrajinskí muži vo veku 18 až 22 rokov môžu po novom voľne prekračovať hranice
Ukrajinskí muži vo veku 18 až 22 rokov môžu po novom aj v rámci stanného práva voľne prechádzať štátne hranice v oboch smeroch.
Zelenskyj sa chce s Putinom stretnúť v Turecku, Európe alebo Perzskom zálive
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok navrhol, aby sa stretnutie medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom uskutočnilo v Turecku, krajinách Perzského zálivu alebo v Európe.
Obavy z rakoviny: Pod domami našli rádioaktívny odpad
Obyvatelia časti amerického mesta sa obávajú vplyvu rádioaktívneho odpadu. Štúdia naznačuje, že môže prispievať k vzniku rakoviny.