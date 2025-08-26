Ukrajinskí muži vo veku 18 až 22 rokov môžu po novom voľne prekračovať hranice
Ukrajinskí muži vo veku 18 až 22 rokov môžu po novom aj v rámci stanného práva voľne prechádzať štátne hranice v oboch smeroch. V utorok to uviedla ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Vzťahuje sa to na všetkých občanov v tejto vekovej skupine. Rozhodnutie sa týka aj občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nachádzajú mimo územia Ukrajiny,“ napísala Svyrydenková na sociálnej sieti Telegram s odvolaním sa na vládny dekrét.
„Chceme, aby Ukrajinci udržiavali čo najviac kontaktov s Ukrajinou. Zmeny nadobudnú účinnosť deň po oficiálnom zverejnení,“ dodala ukrajinská premiérka.
Podľa doterajších pravidiel zavedených po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 muži vo veku 18 až 60 rokov nemohli štátne hranice legálne prechádzať.
