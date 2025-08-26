Covid sa ho bojí: Toto ochorenie v skutočnosti chráni pred koronavírusom
Ak sa aj nakazíte, priebeh covidu nebude taký rizikový.
Covid a bežné prechladnutie sa prejavujú podobnými príznakmi, no intenzita toho prvého zvykne byť o niečo vyššia. Rozdiel medzi covidom a prechladnutím je aj ten, že len jedno z týchto ochorení vás dokáže ochrániť pred druhým. A ak sa aj nakazíte naraz, priebeh toho druhého bude miernejší.
Covid alebo prechladnutie?
Ako vo svojom výskume podotýkajú odborníci združení v nemocnici National Jewish Health v meste Denver (štát Colorado), u ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s novým koronavírusom a v priebehu predošlých dní sa liečili z prechladnutia, je až o 48 percent nižšia šanca vzniku ochorenia covid-19.
Dokazujú to výsledky výskumu, ktorý prebehol za účasti takmer 1200 Američanov vrátane detí a dospelých.
Odborníci okrem toho tvrdia, že keďže deti sa počas výskumu viackrát nakazili rinovírusom (ktorý spôsobuje prechladnutie) ako dospelí, mali v telách tiež viac protilátok proti covidu-19. To môže byť aj dôvod, prečo deti vo všeobecnosti lepšie znášajú covid ako dospelí.
Ďalším zistením je aj to, že u dospelých, ktorí sa nakazili covidom po tom, ako prekonali prechladnutie, zaznamenali v odobratých vzorkách nižšiu vírusovú nálož, čo znamená miernejšie príznaky covidu.
Telo si pamätá
Lekárka Alexa Miesesová z Pennsylvanie má za to, že niektoré prechladnutia sú spôsobené koronavírusmi, a tak pri ďalšom nakazení covidom ho telo rozoznáva ako vírus, s ktorým už bojovalo.
„Určite je možné, že imunitný systém rozoznáva iné koronavírusy, a preto s nimi ľahšie bojuje,“ uviedla pre portál Huffington Post. Podľa infektológa Stuarta Raya z Marylandu je zas možné, že telo pri opakovaných infekciách vo všeobecnosti lepšie odpovedá na všetky ďalšie nákazy.
„Je možné, že ak ste mali časté infekcie dýchacích ciest, môžete byť odolnejší voči ďalším infekciám, aspoň krátkodobo – tak, ako sa uvádza v štúdii,“ dodal Ray.
Nesprávne zvolená školská taška môže negatívne ovplyvniť vývin chrbtice
Rodičia by pri výbere školskej tašky a prezuviek mali pozerať predovšetkým na zdravie. Nesprávne zvolená výbava môže negatívne ovplyvniť vývin chrbtice i nôh.
Rakovinu zachytil tehotenský test, pozor na tieto príznaky
Lekári si najprv mysleli, že pacientka je tehotná. Pravdu ukázali až testy.
Prekvapivé zistenia: Veľkosť tejto časti tela môže predpovedať, ako a kedy zomriete
Podľa výskumu môže jedna časť vášho tela odhaliť, kedy zomriete.
Zubárka radí: Tento tvar zubov u detí nenechajte len tak!
Ako zistiť, či sú zuby vašich detí v dobrom stave? Všímajte si týchto 6 znakov.