TEDi sťahuje z predaja nebezpečný výrobok, našli v ňom zdraviu škodlivé látky

  DNES - 20:55
  Bratislava
Zákazníci môže tento produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni TEDi.

Obchodný reťazec TEDi upozorňuje zákazníkov na stiahnutie nebezpečného produktu z predaja. Solárna lampa obsahuje zvýšené hodnoty zdraviu škodlivých látok. TEDi o tom informuje na svojej stránke.

Ide o solárnu lampu v tvare ježka. „Skúšky výrobku preukázali zvýšené hodnoty olova a kadmia v spojoch. Tieto látky môžu byť zdraviu škodlivé a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ vysvetlila spoločnosť TEDi.

Foto: tedi.com

Solárne lampy v tvare ježka boli na pobočkách TEDi v predaji od 29.01.2025 do 18.08.2025. „Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 2,00 € alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke,“ dodáva TEDi.

Riziká olova a kadmia

Olovo je toxický kov s neurologickými účinkami. Môže negatívne ovplyvniť vývoj mozgu, najmä u detí, čo vedie k poruchám učenia, zníženej inteligencii a problémom so správaním. Dlhodobé vystavenie môže viesť k chronickému poškodeniu obličiek. Olovo zvyšuje krvný tlak a riziko srdcových ochorení. Môže znížiť plodnosť a narúša tvorbu hemoglobínu.

Kadmium je klasifikované ako karcinogén, najmä v súvislosti s rakovinou pľúc. Hromadí sa v obličkách a môže viesť k ich zlyhaniu. Zvyšuje riziko osteoporózy a zlomenín a môže znižovať obranyschopnosť organizmu.

Reťazec TEDi aj v minulosti zverejnil viaceré výzvy na stiahnutie produktov z predaja. V júli stiahol z predaja detské stavebnice rôznych tvarov, ktoré sú nebezpečné pre malé deti.

Rovnako musel reťazec stiahnuť z predaja naberačku, v ktorej našli vysoké hodnoty primárnych aromatických amínov a drevený vláčik, ktorý obsahuje malé časti, ktoré môžu deti prehltnúť. Z rovnakého dôvodu stiahol z predaja aj penové puzzle.

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil stiahnutie súpravy pohárov z predaja. Skúšky pohárov preukázali zvýšené hodnoty olova a kadmia.

V júni TEDi zverejnil výzvu na stiahnutie dámskych a detských ponožiek z predaja z dôvodu nesprávnych údajov na etikete. V máji reťazec stiahol z predaja naťahovaciu figúrku v tvare medveďa, ktorá obsahovala malé časti nebezpečné pre deti z dôvodu rizika udusenia.

V apríli stiahol z predaja čiernu naberačku z dôvodu nadlimitného obsahu primárnych aromatických amínov. Koncom februára stiahol z predaja girlandu v tvare čili papričiek z dôvodu rizika udusenia.

Začiatkom februára stiahol z trhu obracačku, naberačku na cestoviny a servírovaciu lyžicu z čierneho plastu. Dôvodom stiahnutia boli zvýšené hodnoty primárnych aromatických amínov v kuchynskom náradí.

V januári TEDi stiahol z predaja cestovný vankúš na krk, ktorý obsahoval vysoké hladiny zdraviu škodlivých látok. Vo vankúši boli zistené zvýšené hodnoty zmäkčovadiel bis-ftalátu (DEHP), dibutyl-ftalátu (DBP) a diisobutyl-ftalátu (DIBP).

Zdroj: Info.sk, tedi.com
