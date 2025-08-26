  • Články
Zelenskyj sa chce s Putinom stretnúť v Turecku, Európe alebo Perzskom zálive

  • DNES - 19:56
  • Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok navrhol, aby sa stretnutie medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom uskutočnilo v Turecku, krajinách Perzského zálivu alebo v Európe. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.

Tento týždeň sa skontaktujeme s Tureckom, štátmi Perzského zálivu a európskymi štátmi, ktoré by mohli hostiť rokovania s Rusmi,“ povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom videopríhovore. „Z našej strany bude všetko pripravené na maximum, aby sa vojna skončila,“ uviedol.

Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov sú na návšteve Kataru, kde sa plánujú stretnúť s ministrom obrany Saúdom bin Abdarrahmánom Ál Sáním.

Zelenskyj už dlhšie vyzýva Putina na spoločné stretnutie, ktoré by bolo zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. Ich schôdzku presadzuje aj americký prezident Donald Trump, ktorý po rokovaní s Putinom na Aljaške vyhlásil, že takéto stretnutie sa už pripravuje. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov však minulý týždeň poprel, že by prebiehali akékoľvek prípravy na rokovanie ruského a ukrajinského prezidenta.

Zdroj: Info.sk, TASR
