Tragédia počas pretekov: O život prišiel 30-ročný muž
Na pretekárskom okruhu prišiel o život mladý pretekár.
Policajti z Dunajskej Stredy vyšetrujú tragickú udalosť, ku ktorej došlo na pretekárskej dráhe v Orechovej Potôni. Počas pretekov motocyklov tam zahynul 30-ročný pretekár.
„Počas závodu motoriek došlo z doposiaľ nezistených príčin k pádu jedného z pretekárov. Vzápätí došlo k jeho stretu s ďalšou motorkou,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Vodič motocykla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a zomrel priamo na mieste nehody. „Policajti príčiny a okolnosti tragickej udalosti preverujú v súvislosti s prečinom usmrtenia,“ dodala polícia.
RÚZ vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov
Republiková únia zamestnávateľov vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov a prestali spochybňovať výsledky odborných analýz.
Premiér: Zahraničné investície sú na Slovensku vítané, môžu počítať s pomocou
Zahraničné investície sú na Slovensku vítané a každý investor môže počítať nielen s pomocou príslušných ministerstiev, ale aj špecializovaných štátnych agentúr.
Poslanci SaS vypovedali na polícii pre trestné oznámenie za ohováranie
Poslanci Národnej rady SR Martina Bajo Holečková a Alojz Hlina boli v utorok na polícii v Nitre na výsluchu.
Smrteľná nehoda kamiónu: Vodič narazil do stromu
Hasiči zasahujú pri smrteľnej dopravnej nehode nákladného vozidla.