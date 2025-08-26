  • Články
Tragédia počas pretekov: O život prišiel 30-ročný muž

  • DNES - 18:44
  • Orechová Potôň
Na pretekárskom okruhu prišiel o život mladý pretekár.

Policajti z Dunajskej Stredy vyšetrujú tragickú udalosť, ku ktorej došlo na pretekárskej dráhe v Orechovej Potôni. Počas pretekov motocyklov tam zahynul 30-ročný pretekár.

„Počas závodu motoriek došlo z doposiaľ nezistených príčin k pádu jedného z pretekárov. Vzápätí došlo k jeho stretu s ďalšou motorkou,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Vodič motocykla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a zomrel priamo na mieste nehody. „Policajti príčiny a okolnosti tragickej udalosti preverujú v súvislosti s prečinom usmrtenia,“ dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZTT
RÚZ vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov

Republiková únia zamestnávateľov vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov a prestali spochybňovať výsledky odborných analýz.

Premiér: Zahraničné investície sú na Slovensku vítané, môžu počítať s pomocou

Zahraničné investície sú na Slovensku vítané a každý investor môže počítať nielen s pomocou príslušných ministerstiev, ale aj špecializovaných štátnych agentúr.

Poslanci Národnej rady SR Martina Bajo Holečková a Alojz Hlina boli v utorok na polícii v Nitre na výsluchu.

Hasiči zasahujú pri smrteľnej dopravnej nehode nákladného vozidla.

