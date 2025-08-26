  • Články
Utorok, 26.8.2025
Bratislava

RÚZ vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov

  • DNES - 17:56
  • Bratislava
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov a prestali spochybňovať výsledky odborných analýz.

Útoky na vedcov a výskumníkov Slovenskej akadémie vied (SAV) sleduje s veľkým znepokojením. Upozorňuje, že takéto znevažovanie ich práce má deštruktívny účinok, podkopáva dôveru verejnosti vo fakty a posilňuje priestor pre dezinformácie. Konštatuje to vo svojom stanovisku.

Nemôžeme akceptovať, aby ignorovanie či popieranie faktov dostávalo taký rozsiahly priestor. Politici by mali prestať spochybňovať výsledky serióznej vedeckej práce,“ zdôrazňuje viceprezident RÚZ Jozef Špirko.

RÚZ pripomína, že veda, ktorá je motorom rozvoja spoločnosti, sa prirodzene vyvíja cez kritiku a oponentúru. Skutočná veda pritom stojí na otvorenosti, kritike a neustálom overovaní vedeckých hypotéz. Musí sa tak však diať prísne v rámcoch kritického racionalizmu, nie v rámci politického boja a sporov. Prácu vedcov a výskumníkov si treba vážiť, pretože práve výsledky ich práce majú byť základom zodpovedných rozhodnutí.

RÚZ zároveň podotýka, že v čase hospodárskych výziev, konsolidácie verejných financií a nízkej dôvery verejnosti v inštitúcie je o to dôležitejšie, aby politika stála na faktoch, nie na emóciách a populizme. Vyzýva preto politikov, aby rešpektovali prácu vedeckej komunity, prestali ju znevažovať a zdržali sa neodborných a dehonestujúcich výrokov. Len na základe odbornosti môže podľa nej krajina rásť a obstáť v čoraz náročnejšom globálnom prostredí.

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár v pondelok (25. 8.) vylúčil, že nateraz by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
