Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
  • DNES - 17:41
  • Bratislava
Šipoš: Plán Fica a Huliaka týkajúci sa hazardu je chorý

Plán premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) týkajúci sa hazardu je chorý.

Predseda opozičného poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš tak reagoval na návrh skupiny poslancov, podľa ktorého by národná lotériová spoločnosť mohla prevádzkovať štátne kasína, a to bez žiadosti o stanovisko dotknutých miest a obcí, dokonca napriek prijatému zákazu prevádzkovania kasín v nich.

Za vlády Igora Matoviča (hnutie Slovensko) sme presadili zákon, aby mestá a obce mohli zrušiť hazard a herne na svojom území, pretože vedia, že je to zlo, ktoré spôsobuje závislosť a zvyšuje kriminalitu,“ povedal Šipoš.

Fico s Huliakom namiesto toho, aby zvýšili dane za hazard, sa rozhodli, že spoločnosť Tipos bude môcť prevádzkovať herne a automaty aj v blízkosti škôl, škôlok, domovov dôchodcov či kostolov. Ficov a Huliakov plán je chorý. V hnutí Slovensko spravíme všetko pre to, aby sme túto zvrátenosť zastavili,” dodal Šipoš.

Zdroj: Info.sk, TASR
