Poslanci SaS vypovedali na polícii pre trestné oznámenie za ohováranie
Poslanci Národnej rady SR Martina Bajo Holečková a Alojz Hlina (obaja SaS) boli v utorok na polícii v Nitre na výsluchu. Ten sa týkal trestného oznámenia za ohováranie, ktoré na nich podal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík.
Kauza sa týka zámeny pozemkov NSK v Nových Zámkoch a v Šuranoch za súkromný penzión v Radave, v ktorom chcel kraj zriadiť centrum pre týrané matky s deťmi. „Podľa znaleckého posudku mali krajské pozemky v Nových Zámkoch a v Šuranoch hodnotu 1.200.000 eur a penzión v Radave hodnotu 1.350.000 eur. Suma 150.000 eur predstavuje rozdiel v prospech kraja,“ zdôraznil pred časom Becík.
SaS, naopak, tvrdí, že by zámena bola pre NSK nevýhodná. „V Šuranoch sa pozemky nachádzajú vedľa budúceho priemyselného parku, v Nových Zámkoch priamo v meste. Už len pri porovnaní s komerčnými inzerátmi je zrejmé, že hodnota krajských pozemkov nie je 1,2 milióna eur, ale približne päť miliónov eur. A pozemky v tejto hodnote chcel kraj vymeniť za penzión v záplavovej oblasti, ktorý sa ešte pred pol rokom predával za 800.000 eur a nepredal sa,“ skonštatovala ešte v júni Bajo Holečková.
K zámene pozemkov za penzión v Radave napokon nedošlo, pretože od zámeru odstúpil majiteľ penziónu. Predseda NSK následne podal na Bajo Holečkovú a Hlinu za ich tvrdenia trestné oznámenie za ohováranie. „Dnes sme boli v tejto veci vypovedať na polícii. Musím povedať, že som nečakala, že za to, že sme ušetrili občanom peniaze, strávim pol dňa na polícii. Som však rada, že sa nám s Alojzom Hlinom podarilo tejto nevýhodnej výmene zabrániť. Takéto praktiky nás neodradia a budeme naďalej upozorňovať na podozrivé konania, ktoré sa v našej krajine dejú,“ skonštatovala Bajo Holečková.
Hlina okrem iného kritizoval aj to, že sa výsluch konal na policajnom oddelení, ktoré sa zaoberá organizovaným zločinom. „Teraz máte možnosť vidieť slovenských Bonnie a Clyde. Takto si máme pripadať, keď nás predvolajú na sekciu organizovaného zločinu do Nitry? Toto malo skončiť maximálne na obvodnom oddelení, alebo byť rovno zhodené zo stola. Kto si dal tú námahu, že si tento spis vyžiadalo špeciálne oddelenie? Predvolávať poslancov za to, že bránia majetok NSK, je neospravedlniteľné. My však pokračujeme ďalej a nebudeme mlčať,“ zdôraznil Hlina po výsluchu na polícii.
Na výroky poslancov SaS reagoval aj Becík, ktorý trestné oznámenie za ohováranie podával. „Je smutne typické pre pána Hlinu sa náramne čudovať, prečo musí spolupracovať s políciou v rámci plnenia si povinností každého občana a dostaviť sa na výsluch za svoje verejné lži a vedomé ohováranie politických oponentov. Pán Hlina a pani Bajo Holečková celé mesiace vedome šírili lož, že pre pomoc týraným deťom a ženám príde NSK o päť miliónov eur. Dodnes sa pritom ani len nepokúsili podložiť svoje krivé ohováranie znaleckým posudkom alebo iným dôveryhodným spôsobom, hoci ich na to kraj aj prostredníctvom zastupiteľstva opakovane vyzýval,“ dodal Becík.
