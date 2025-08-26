Smrteľná nehoda kamiónu: Vodič narazil do stromu
Hasiči zasahujú pri smrteľnej dopravnej nehode nákladného vozidla.
Hasiči aktuálne zasahujú pri smrteľnej dopravnej nehode nákladného vozidla prevážajúceho kartón v katastri obce Dolný Bar v okrese Dunajská Streda. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti. Vodič nákladného auta po náraze do stromu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
„Hasiči na mieste okamžite vykonali potrebné protipožiarne opatrenia na havarovanom vozidle. Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou sa začne s vyslobodzovaním osoby z vozidla,“ uviedli.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová pre TASR uviedla, že doprava je v mieste nehody čiastočne obmedzená. Aktuálne je regulovaná v jednom jazdnom pruhu.
Foto: Hasičský a záchranný zbor
MŠVVaM: KDH v téme financovania cirkevných škôl klame a zavádza verejnosť
V návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení nie je nič, čo by ohrozovalo prístup veriacich k cirkevným školám, alebo by ich znevýhodňovalo oproti iným, ak napĺňajú verejný záujem.
Takáč: SNP je dôkazom, že Slovensko stojí na správnej strane dejín
Slovenská vláda nikdy nezabudne na obete Povstania a nezľahčí jeho význam, deklaroval minister pôdohospodárstva.
Primátor Revúcej sa ospravedlnil za nehodu, po ktorej nafúkal
Primátor Revúcej Július Buchta sa prvýkrát verejne vyjadril k dopravnej nehode z marca tohto roka, po ktorej nafúkal viac ako jedno promile alkoholu. Primátor sa ospravedlnil, polícia nehodu stále vyšetruje.
Pedagóga uznali za vinného pre spochybňovanie holokaustu
Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal vysokoškolského pedagóga Jána D. za vinného zo spáchania prečinu popierania a schvaľovania holokaustu.