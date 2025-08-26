  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 26.8.2025Meniny má Samuel
26°Bratislava

MŠVVaM: KDH v téme financovania cirkevných škôl klame a zavádza verejnosť

  • DNES - 14:12
  • Bratislava
MŠVVaM: KDH v téme financovania cirkevných škôl klame a zavádza verejnosť

V návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení nie je nič, čo by ohrozovalo prístup veriacich k cirkevným školám, alebo by ich znevýhodňovalo oproti iným, ak napĺňajú verejný záujem. V reakcii na kritiku opozičného KDH to uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Kresťanskodemokratické hnutie v téme financovania cirkevných škôl podľa rezortu opakovane klame a zavádza verejnosť. „Vládny návrh nastavuje financovanie tak, aby neštátne školy, ak chcú rovnaké financovanie, mali aj primerane rovnaké záväzky - prijímať deti zo svojho okolia a plniť verejnú funkciu. Toto je základná podmienka férovosti,“ priblížil.

Ministerstvo školstva pripomenulo, že návrh upravilo po viacerých rokovaniach so zástupcami Konferencie biskupov Slovenska či niektorými zástupcami súkromných škôl. Tvrdí, že zavádza jasné pravidlá pre školské obvody a spravodlivý systém, ktorý každému dieťaťu zaručí miesto v škole blízko domova. Naďalej tiež platí, že rodičia majú právo vybrať si školu, povedalo MŠVVaM.

Návrh je podľa rezortu spravodlivý, vyvážený a zohľadňuje aj pripomienky cirkevných škôl. „Zodpovední politici by mali hovoriť pravdu a niesť zodpovednosť, nie klamať a blokovať zásadné zákony pre svoju politickú taktiku,“ skonštatoval.

Opozičné KDH opätovne kritizovalo vládou schválené zmeny vo financovaní školstva. Namieta zníženie normatívneho príspevku súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. Hovorí o diskriminácii veriacich detí. Kresťanskí demokrati preto avizujú pozmeňujúce návrhy k zákonu aj protesty pred parlamentom.

Vláda minulý týždeň schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorým sa má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Prijala aj návrh novely školského zákona a návrh zákona o školskej správe.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Smrteľná nehoda kamiónu: Vodič narazil do stromu

Smrteľná nehoda kamiónu: Vodič narazil do stromu

DNES - 14:59Domáce

Hasiči zasahujú pri smrteľnej dopravnej nehode nákladného vozidla.

Takáč: SNP je dôkazom, že Slovensko stojí na správnej strane dejín

Takáč: SNP je dôkazom, že Slovensko stojí na správnej strane dejín

DNES - 12:31Domáce

Slovenská vláda nikdy nezabudne na obete Povstania a nezľahčí jeho význam, deklaroval minister pôdohospodárstva.

Primátor Revúcej sa ospravedlnil za nehodu, po ktorej nafúkal

Primátor Revúcej sa ospravedlnil za nehodu, po ktorej nafúkal

DNES - 11:32Domáce

Primátor Revúcej Július Buchta sa prvýkrát verejne vyjadril k dopravnej nehode z marca tohto roka, po ktorej nafúkal viac ako jedno promile alkoholu. Primátor sa ospravedlnil, polícia nehodu stále vyšetruje.

Pedagóga uznali za vinného pre spochybňovanie holokaustu

Pedagóga uznali za vinného pre spochybňovanie holokaustu

DNES - 10:55Domáce

Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal vysokoškolského pedagóga Jána D. za vinného zo spáchania prečinu popierania a schvaľovania holokaustu.

Vosveteit.sk
Putin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svetePutin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svete
Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!
Táto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozogTáto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozog
Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofónZ ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňamiUkrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedciIkonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravuPosledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP