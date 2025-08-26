MŠVVaM: KDH v téme financovania cirkevných škôl klame a zavádza verejnosť
V návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení nie je nič, čo by ohrozovalo prístup veriacich k cirkevným školám, alebo by ich znevýhodňovalo oproti iným, ak napĺňajú verejný záujem. V reakcii na kritiku opozičného KDH to uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Kresťanskodemokratické hnutie v téme financovania cirkevných škôl podľa rezortu opakovane klame a zavádza verejnosť. „Vládny návrh nastavuje financovanie tak, aby neštátne školy, ak chcú rovnaké financovanie, mali aj primerane rovnaké záväzky - prijímať deti zo svojho okolia a plniť verejnú funkciu. Toto je základná podmienka férovosti,“ priblížil.
Ministerstvo školstva pripomenulo, že návrh upravilo po viacerých rokovaniach so zástupcami Konferencie biskupov Slovenska či niektorými zástupcami súkromných škôl. Tvrdí, že zavádza jasné pravidlá pre školské obvody a spravodlivý systém, ktorý každému dieťaťu zaručí miesto v škole blízko domova. Naďalej tiež platí, že rodičia majú právo vybrať si školu, povedalo MŠVVaM.
Návrh je podľa rezortu spravodlivý, vyvážený a zohľadňuje aj pripomienky cirkevných škôl. „Zodpovední politici by mali hovoriť pravdu a niesť zodpovednosť, nie klamať a blokovať zásadné zákony pre svoju politickú taktiku,“ skonštatoval.
Opozičné KDH opätovne kritizovalo vládou schválené zmeny vo financovaní školstva. Namieta zníženie normatívneho príspevku súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. Hovorí o diskriminácii veriacich detí. Kresťanskí demokrati preto avizujú pozmeňujúce návrhy k zákonu aj protesty pred parlamentom.
Vláda minulý týždeň schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorým sa má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Prijala aj návrh novely školského zákona a návrh zákona o školskej správe.
Smrteľná nehoda kamiónu: Vodič narazil do stromu
Hasiči zasahujú pri smrteľnej dopravnej nehode nákladného vozidla.
Takáč: SNP je dôkazom, že Slovensko stojí na správnej strane dejín
Slovenská vláda nikdy nezabudne na obete Povstania a nezľahčí jeho význam, deklaroval minister pôdohospodárstva.
Primátor Revúcej sa ospravedlnil za nehodu, po ktorej nafúkal
Primátor Revúcej Július Buchta sa prvýkrát verejne vyjadril k dopravnej nehode z marca tohto roka, po ktorej nafúkal viac ako jedno promile alkoholu. Primátor sa ospravedlnil, polícia nehodu stále vyšetruje.
Pedagóga uznali za vinného pre spochybňovanie holokaustu
Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal vysokoškolského pedagóga Jána D. za vinného zo spáchania prečinu popierania a schvaľovania holokaustu.