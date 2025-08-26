  • Články
PPA spustila výzvu Zelená nafta 2025

  • DNES - 13:54
  • Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) otvorila výzvu Zelená nafta 2025, v rámci ktorej sa prvovýrobcom v poľnohospodárstve vráti časť spotrebnej dane z minerálnych olejov.

Prvovýrobcovia si tak prerozdelia 30 miliónov eur. Výzva je otvorená do 26. septembra, informovala v utorok PPA.

Prvovýrobcovia podávajú žiadosti v systéme ITMS2014+, v ktorom musia byť zaregistrovaní. Neodporúčame nechať si registráciu alebo samotné podanie žiadosti na poslednú chvíľu. Žiadosti budeme administrovať priebežne a peniaze môžu očakávať poľnohospodári na účtoch do konca novembra. Očakávame opäť zvýšený záujem o tento typ podpory. Minulý rok sme podporili takmer 3000 poľnohospodárov,“ uviedol generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.

Opatrenie štátnej pomoci Zelená nafta funguje od roku 2019. Účelom poskytovania tejto pomoci je vrátenie časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Dotácia je vyčíslená na základe štandardizovanej spotreby pohonných hmôt na jeden hektár konkrétnej poľnohospodárskej plodiny a jednu dobytčiu jednotku hospodárskych zvierat.

Zoznam oprávnených plodín za oblasť rastlinnej výroby narastá každý rok. V tomto roku pribudla napríklad čakanka obyčajná šalátová, zeler voňavý listový, brokolica s podsevom či patizón. Rovnako sa rozšírila podpora aj pre pestovateľov liečivých rastlín. Do zoznamu pribudol napríklad repík lekársky, kostihoj lekársky alebo aj železník lekársky, priblížila PPA.

Som naozaj rád, že po dlhých rokoch je podpora agrosektora prioritou vlády a to, čo sľúbime, aj plníme. Dôkazom je, že aj tento rok sme vyčlenili v rozpočte pre poľnohospodárov rovnakú sumu 30 miliónov eur ako po minulé roky,“ dodal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

Zdroj: Info.sk, TASR
