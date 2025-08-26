  • Články
Značku NBS zneužili, pozor na tieto aplikácie

  • DNES - 12:55
  • Bratislava
Národná banka Slovenska upozorňuje na nový typ podvodu.

Národná banka Slovenska (NBS) varuje verejnosť pred novým typom podvodu, v rámci ktorého podvodníci zneužívajú značku NBS Shares. Podvodníci zavádzajú klientov tak, že sa vydávajú za finančných sprostredkovateľov a sľubujú vyplatenie investícií. Upozornila na to v utorok NBS.

Značka NBS Shares je skutočne značkou Národnej banky Slovenska, neslúži však na investovanie ani poskytovanie finančných služieb verejnosti. Tento projekt NBS sa využíva výhradne na technickú pomoc centrálnym bankám mimo Európskej únie. NBS neposkytuje žiadne investičné ani iné finančné služby retailovým klientom,“ priblížila banka.

Pozor na tieto aplikácie

Podvodníci navádzajú ľudí v rámci podvodu na stiahnutie podozrivých aplikácií ako napríklad Hoptodesk, CoinMarketCap, Drupe/Drupe Dialer. V niektorých prípadoch ide aj o aplikácie ako handypay.app alebo aplikácie vydávajúce sa za známe bankové riešenia, zdôraznila banka. Klientov následne žiadajú, aby položili mobil displejom nadol a priložili platobnú kartu. Takto dokážu zneužiť citlivé údaje, vykonať neoprávnené platby, pokúsiť sa o čerpanie úveru či tokenizáciu kariet do aplikácií tretích strán.

NBS pripomenula, že nikdy nežiada klientov o inštaláciu aplikácií, neposiela odkazy na sťahovanie a nevypláca investície.

Zdroj: Info.sk, TASR
