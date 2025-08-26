  • Články
Takáč: SNP je dôkazom, že Slovensko stojí na správnej strane dejín

  • DNES - 12:31
  • Bratislava
Slovenská vláda nikdy nezabudne na obete Povstania a nezľahčí jeho význam, deklaroval minister pôdohospodárstva.

Slovenské národné povstanie (SNP) je základným kameňom štátnosti a dôkazom, že Slovensko stojí na správnej strane dejín. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) to vyhlásil na utorkovej pietnej spomienke v Bratislave pri príležitosti 81. výročia SNP. Vo svojom príhovore tiež deklaroval, že vláda SR nikdy nezabudne na obete Povstania a nezľahčí jeho význam.

Naša úcta patrí hrdinom, ktorí sa postavili proti nacizmu. Patrí tým, ktorí položili svoje životy, aby sme my mohli žiť v mieri. Patrí aj všetkým, ktorí po Povstaní čelili perzekúciám, väzeniam, odvlečeniam. Ale naša úcta nestačí, ak nie je spojená s činom. Povinnosťou nás všetkých je stavať Slovensko ako krajinu, ktorá je pevne zakotvená v hodnotách demokracie, mieru a solidarity,“ povedal Takáč v mene predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD).

Vyzval starších, aby sa nehanbili pripomínať svojim deťom, že sloboda nie je zadarmo. „Buďme im v rodinách dobrým príkladom a nedopustime, aby extrémizmus a nenávisť zvíťazili nad ľudskosťou a pravdou,“ apeloval. Podotkol, že mnohé z tvárí SNP tu už nie sú, ale zostáva ich odkaz, odvaha, vernosť hodnotám slobody a demokracie. „Zostáva aj naša povinnosť nikdy nezabudnúť a nikdy nepripustiť, aby sa dejiny zopakovali,“ dodal Takáč.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba v príhovore uviedol, že SNP bolo vzopretím sa zlu, fašizmu, ktorý prinášal nenávisť, smrť a neslobodu. „Ľudia, ktorí sa doň zapojili, vedeli, že riskujú svoj život a pravdepodobnosť, že oň prídu bola určite vyššia ako 50 percent. Napriek tomu povstali a zabojovali za správnu vec. SNP bolo prejavom odvahy a odhodlania, aj keď cena, ktorú väčšina platila, bola vysoká,“ doplnil.

Zdôraznil, že odkaz účastníkov SNP si treba pripomínať aj v súčasnosti. Odkazom podľa neho je, že sloboda nie je samozrejmosť. Je hodnotou, za ktorú treba bojovať a chrániť ju. „SNP nesmie ostať iba kapitolou v učebniciach dejepisu. Je živou pripomienkou toho, čo sa stane, keď spoločnosť podľahne nenávisti, netolerancii, ľahostajnosti,“ povedal.

Na pietnej spomienke na Námestí SNP pri Pamätníku SNP v Bratislave sa zúčastnili viacerí členovia vlády, predstavitelia a zástupcovia diplomatických zborov na Slovensku, zástupcovia samospráv i Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
