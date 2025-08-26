  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 26.8.2025Meniny má Samuel
25°Bratislava

Zastavme hazard: Ak chce štát viac peňazí z hazardu, nech zavedie štátny monopol

  • DNES - 12:26
  • Bratislava
Zastavme hazard: Ak chce štát viac peňazí z hazardu, nech zavedie štátny monopol

Iniciatíva Zastavme hazard reagovala na návrh skupiny poslancov o prevádzkovaní kasín v mestách a obciach.

Ak chce štát viac peňazí z hazardu a chce prevádzkovať štátne kasína, potom by mal okamžite zastaviť vydávanie licencií pre súkromných prevádzkovateľov hazardných hier a vytvoriť štátny monopol na hazardné hry. Iniciatíva Zastavme hazard tak reagovala na návrh skupiny poslancov, podľa ktorého by národná lotériová spoločnosť mohla prevádzkovať štátne kasína, a to bez žiadosti o stanovisko dotknutých miest a obcí, dokonca napriek prijatému zákazu prevádzkovania kasín v nich.

Všetky súkromné herne a kasína by mali po uplynutí aktuálne platných licencií skončiť a následne by mohli ostať štátne kasína, na ktorých umiestnení sa národná lotériová spoločnosť dohodne s príslušnými mestami. Táto dohoda by sa mala pretaviť do presného určenia umiestnenia kasín s limitom na počet herných automatov cez všeobecne záväzné nariadenia. V mestách, ktoré kasína zakázali, treba tento zákaz rešpektovať,“ priblížili zástupcovia iniciatívy Zastavme hazard.

Zrušenie štátneho monopolu na online hazardné hry prinieslo nekontrolovaný rast stávok a peňazí, ktoré hráči v online kasínach prehrajú. Online hazard by sa preto mal vrátiť do rúk štátu, ktorý by mal zároveň prísne regulovať časové aj finančné limity na hru.

Časť odvodov z hazardu podľa návrhov iniciatívy treba vyčleniť do špeciálneho fondu, ktorý by mali spravovať Ministerstvo zdravotníctva SR s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Z neho by sa malo financovať rozšírenie liečebných kapacít a liečba pre hráčov, ktorí majú nedoplatky na zdravotnom poistení.

Z odvodov z hazardu by sa tiež mali podľa Zastavme hazard financovať projekty na núdzové ubytovanie pre hráčov, ktorí prídu v exekúcii o svoje nehnuteľnosti. Ak závislosť vedie k domácemu násiliu, rodina potrebuje krízové centrum, kde nájde bezpečie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Značku NBS zneužili, pozor na tieto aplikácie

Značku NBS zneužili, pozor na tieto aplikácie

DNES - 12:55Ekonomické

Národná banka Slovenska upozorňuje na nový typ podvodu.

Školy hľadajú vyše 1200 zamestnancov, najviac učiteľov 2. stupňa

Školy hľadajú vyše 1200 zamestnancov, najviac učiteľov 2. stupňa

DNES - 12:03Ekonomické

Školy hľadajú pár dní pred začiatkom roka viac ako 1200 zamestnancov, najmä učiteľov druhého stupňa.

Trump: Čína musí dodať USA magnety, inak jej hrozia 200-percentné clá

Trump: Čína musí dodať USA magnety, inak jej hrozia 200-percentné clá

DNES - 10:43Ekonomické

Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením ciel až do výšky 200 % na čínsky dovoz, ak Peking nezabezpečí spoľahlivé dodávky magnetov vyrobených zo vzácnych zemín do USA.

Tohtoročná žatva bola lepšia ako vlani, potvrdili poľnohospodári

Tohtoročná žatva bola lepšia ako vlani, potvrdili poľnohospodári

DNES - 10:16Ekonomické

Žatva v tomto roku dopadla lepšie ako vlani, ale aj v porovnaní s päťročným priemerom.

Vosveteit.sk
Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!
Táto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozogTáto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozog
Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofónZ ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňamiUkrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedciIkonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravuPosledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP