  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.9.2025Meniny má Regina
26°Bratislava

Epidémia sklerózy v horskej dedine: Vedci tvrdia, že za to môžu huby

  • DNES - 20:41
  • Montchavin
Epidémia sklerózy v horskej dedine: Vedci tvrdia, že za to môžu huby

Huby vyhľadávané šéfkuchármi po celom svete majú toxického dvojníka. Práve ten má mať na svedomí množiace sa prípady sklerózy v Alpách.

Obec Montchavin vo francúzskych Alpách bojuje s množiacimi sa prípadmi amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS). V osade s 200 obyvateľmi totiž za posledných 10 rokov diagnostikovali 16 prípadov tohto ochorenia, kým bežné štatistiky hovoria o 2-3 ochoreniach na 100 tisíc ľudí ročne.

Ako ukazuje výskum neurologičky Emmeline Lagrangeovej z Univerzitnej nemocnice v Grenoble, všetko môžu mať na svedomí huby.

Nebezpeční dvojníci

Smrčok je druh huby bežne vyhľadávaný pre svoju jemnú orieškovú chuť. Vďaka nej má rôzne využitia v kuchyni – pridáva sa napríklad do rizota a krémových omáčok. Okrem toho sa mu pripisuje pozitívny vplyv na zdravie, obsahuje totiž množstvo vitamínu D a len nízke množstvo tuku.

Obľúbená huba má však svojho „temného dvojníka“. Je ním nepravý smrčok, ktorý – ako pripomína denník Daily Mail – obsahuje zlúčeninu hydrazín, a tá škodí nervovej sústave. Po zjedení jedného nepravého smrčku preto hrozia tráviace ťažkosti, no v horších prípadoch až záchvat a zlyhávanie orgánov.

Nepravý smrčok obsahuje aj karcinogén gyomitrín.

ALS a nepravé smrčky

Lekárka Lagrangeová sa počas svojej praxe stretla s niekoľkými pacientmi z Montchavinu, ktorý je od Grenoble vzdialený len okolo 130 kilometrov. Žiadny z nich však podľa genetických testov nemal predispozíciu na vznik ALS.

Lagrangeová verejne publikovala svoje zistenia, na čo zareagoval americký neurológ Peter Spencer, ktorý sa už v minulosti zaoberal výskumom vplyvu environmentálnych faktorov na vznik ALS. Zaujala ho predovšetkým strava pacientov, ktorí uvádzali, že jedia huby.

„Všimol som si, že vo svojich jedálničkoch uvádzajú huby. Zisťoval som, o aký druh húb ide, pretože niektoré obsahujú jed, ktorý sa spája s problémom z Guamu,“ uviedol Spencer pre Knowable Magazine. Narážal pritom na svoj predošlý výskum domorodcov zo štátu Guam, u ktorých takisto pozorovali častejšie prípady ALS.

Toxické huby jedli zámerne

Lagrangeová a Spencer začali spolupracovať na prípade, ktorý dnes pomáha rozoznať jednu z možných príčin vzniku ALS. Francúzska lekárka totiž neskôr zistila, že pacienti z Montchavinu zámerne vyhľadávali a konzumovali nepravé smrčky, o ktorých tvrdili, že majú omladzujúce účinky. Vo francúzsku je pritom zber týchto húb nezákonný.

Ukázalo sa, že všetci pacienti z Francúzskych Álp, u ktorých došlo k vzniku ALS, predtým v priebehu niekoľkých rokov pravidelne zbierali a jedli nepravé smrčky. Na internete dokonca organizovali tajné skupiny, v ktorých sa dohadovali na spoločnom zbere.

„Nezistili sme žiadne ďalšie podstatné chemické alebo fyzické činitele. Hlavným rizikovým faktorom vzniku ALS v tejto komunite je preto konzumácia jedovatých húb,“ uzavrela lekárka vo svojom výskume.

Zdroj: Info.sk, DP, jns-journal.com, knowablemagazine.org
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Sledujú vás cez kameru na notebooku? Tieto jednoduché znaky odhalia pravdu

Sledujú vás cez kameru na notebooku? Tieto jednoduché znaky odhalia pravdu

VČERA - 19:38Zaujímavosti

Tu je postup, ako zistiť, či vás niekto sleduje cez váš laptop.

Manželka Brucea Willisa: Mozog mu zlyháva, postupne prichádza o reč

Manželka Brucea Willisa: Mozog mu zlyháva, postupne prichádza o reč

11:45 31.08.2025Zaujímavosti

Hollywoodsky herec Bruce Willis už niekoľko rokov bojuje s demenciou. O ochorení prvýkrát prehovorila jeho manželka Emma.

Čo sa stane, keď zomriete v Disney Worlde? Bývalý zamestnanec parku odhalil šokujúcu pravdu

Čo sa stane, keď zomriete v Disney Worlde? Bývalý zamestnanec parku odhalil šokujúcu pravdu

21:59 30.08.2025Zaujímavosti

Bývalý zamestnanec odhalil politiku Disney World v prípade tragédie.

Muž na lavičke začal horieť, okoloidúci nereagovali

Muž na lavičke začal horieť, okoloidúci nereagovali

21:14 29.08.2025Zaujímavosti

Fajčiar v parku takmer zomrel po tom, ako mu začalo horieť oblečenie. Ľudia okolo neho sa len prizerali.

Vosveteit.sk
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženkuObľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASSUkrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmiAndroid dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilomMajitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame terazVedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanúTieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dáTotálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoroV nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP