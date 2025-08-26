  • Články
Školy hľadajú vyše 1200 zamestnancov, najviac učiteľov 2. stupňa

  • DNES - 12:03
  • Bratislava
Školy hľadajú vyše 1200 zamestnancov, najviac učiteľov 2. stupňa

Školy hľadajú pár dní pred začiatkom roka viac ako 1200 zamestnancov, najmä učiteľov druhého stupňa.

Situácia sa oproti vlaňajšku zlepšila, no problém s nedostatkom učiteľov naďalej pretrváva. Vyplýva to z údajov portálu Eujobs.sk, ktoré zverejnila spoločnosť Alma Career.

Na portáli Edujobs.sk, kde školy zadarmo zverejňujú pracovné ponuky, je necelý týždeň pred začiatkom nového školského roka 1248 inzerátov. Situácia je lepšia ako vlani, keď bolo v rovnakom čase o 450 zverejnených ponúk viac. Spomedzi všetkých aktívnych ponúk tvoria inzeráty na pedagogické pozície 82 %, teda 1020 inzerátov,“ uviedla spoločnosť.

Najväčší dopyt je po učiteľoch na druhom stupni základných škôl, pričom v súčasnosti je aktívnych 239 ponúk. Druhou najžiadanejšou skupinou sú učitelia stredných škôl so 149 inzerátmi a treťou sú učitelia v materskej škole so 103 ponukami. Necelých 100 inzerátov je tiež v ponuke na pozíciu pedagógov na prvý stupeň základných škôl. Dokopy tak základné a stredné školy hľadajú 482 učiteľov. V porovnaní s vlaňajškom však školy hľadajú menej riaditeľov. Aktuálne je voľných deväť riaditeľských pozícií, čo predstavuje o tri inzeráty menej ako minulý rok.

Záujem o prácu učiteľa je však zo strany uchádzačov podľa spoločnosti stále veľmi malý. Na jednu ponuku na učiteľa na druhý stupeň základných škôl reagujú v priemere štyria záujemcovia. V prípade učiteľov na stredné školy je to šesť záujemcov, no o prácu pedagogického asistenta sa v priemere uchádza až 37 ľudí. Najžiadanejší sú aktuálne učitelia matematiky, na ktorých je zverejnených takmer 100 ponúk. Ďalej sú to angličtinári, informatici, fyzikári a učitelia slovenského jazyka a literatúry.

Najvýraznejší dopyt po učiteľoch na základné a stredné školy je v Bratislavskom kraji, kde je aktívnych 232 inzerátov. Ďalej nasleduje Trnavský kraj so 60 ponukami a Košický aj Nitriansky kraj, ktoré majú po 46 ponúk. Naopak, najmenej inzerátov na učiteľov základných a stredných škôl ponúka Žilinský kraj, a to konkrétne 15. Zatiaľ čo na ponuky učiteľov v Bratislavskom kraji reaguje v priemere šesť záujemcov, tak v Žilinskom kraji iba dvaja.

Aj keď sa počet ponúk oproti minulému roku mierne znížil, slovenské školstvo aj napriek tomu vstupuje do nového roka s výrazným nedostatkom učiteľov a ďalších pracovníkov. Okrem pedagogických zamestnancov školám chýbajú aj upratovačky, pomocné sily do kuchyne či kuchári a kuchárky,“ dodala spoločnosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
