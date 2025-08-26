  • Články
Primátor Revúcej sa ospravedlnil za nehodu, po ktorej nafúkal

  DNES - 11:32
  Revúca
Primátor Revúcej Július Buchta sa prvýkrát verejne vyjadril k dopravnej nehode z marca tohto roka, po ktorej nafúkal viac ako jedno promile alkoholu. Primátor sa ospravedlnil, polícia pre TASR potvrdila, že nehodu stále vyšetruje.

Buchta vo videu na sociálnej sieti nehodu označil za škodovú udalosť, po ktorej si uvedomil, že „byť primátorom je i to tom prijať zodpovednosť, postaviť sa problému priamo a prijať opatrenia“. „Práve preto som vyhľadal odbornú pomoc, keďže som ani netušil, aké to bolo v tom čase so mnou zlé, a absolvoval som liečenie,“ skonštatoval Buchta.

Primátor priznal, že urobil chyby a vo videu sa verejne ospravedlnil. „Teraz s oveľa väčšou opatrnosťou a pokorou sa staviam niekde na štartovaciu čiaru cesty, ktorá sa začala v roku 2014. Ja by som, ak mi to zdravie a iné okolnosti dovolia, dotiahol veľmi rád projekty, ktoré sú rozbehnuté, do úspešného konca,“ povedal Buchta.

Polícia na otázky TASR k nehode reagovala len stručným stanoviskom, v ktorom uviedla, že vyšetrovanie stále pokračuje. „Ďalšie informácie zverejníme, keď nám to procesná situácia umožní,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.

Primátor Revúcej mal autonehodu 6. marca popoludní, s autom nabúral do plota rodinného domu. Po nehode mu polícia v dychu namerala 1,31 promile alkoholu. Po zadržaní bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň. Podľa prokuratúry nebolo možné v rámci superskráteného vyšetrovania vykonať všetky potrebné úkony dokazovania v stanovenej lehote a zároveň neboli prítomné dôvody väzobného stíhania.

Zdroj: Info.sk, TASR
