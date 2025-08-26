Môžete viesť vozidlo s poranením?
Polícia vysvetľuje, ako postupovať pri vedení vozidla v prípade zlomeniny alebo poranenia.
Polícia neodporúča viesť vozidlo v prípade zlomeniny alebo iného poranenia ruky či nohy. Pripomína, že o spôsobilosti viesť vozidlo s úrazom rozhoduje lekár. „Ak vodič napriek upozorneniu lekára vedie vozidlo s úrazom, hrozí mu pokuta až do výšky 50 eur v blokovom konaní alebo 100 eur v správnom konaní,“ ozrejmil hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Vysvetlil, že zákon o cestnej premávke nešpecifikuje presné zranenia, ktoré znižujú schopnosť viesť vozidlo. „Vodič nesmie viesť vozidlo, ak je jeho schopnosť ovplyvnená úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou. O spôsobilosti rozhoduje lekár,“ zdôraznil Hájek.
