  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 26.8.2025Meniny má Samuel
22°Bratislava

Trump: Čína musí dodať USA magnety, inak jej hrozia 200-percentné clá

  • DNES - 10:43
  • Washington
Trump: Čína musí dodať USA magnety, inak jej hrozia 200-percentné clá

Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením ciel až do výšky 200 % na čínsky dovoz, ak Peking nezabezpečí spoľahlivé dodávky magnetov vyrobených zo vzácnych zemín do USA. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Musia nám dať magnety. Ak nám magnety nedajú, musíme im účtovať 200-percentné clo alebo niečo podobné,“ povedal Trump v pondelok (25. 8.) počas stretnutia s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom v Bielom dome.

Pripustil, že takéto extrémne opatrenia by v podstate zastavili obchod s Čínou a dodal, že by to bolo v prípade potreby prijateľné.

Vzácne zeminy sú kovy, ktoré sú nevyhnutné pre moderné technológie vrátane smartfónov, veterných turbín, elektrických vozidiel či vojenského vybavenia.

Čína je svetovým lídrom v produkcii a spracovaní týchto kovov a USA sa spoliehajú na ich dovoz. Peking počas obchodného konfliktu s USA obmedzil vývoz vzácnych zemín a magnetov.

Najnovšie Trumpove vyjadrenia kontrastujú s jeho zmierlivejším tónom začiatkom augusta, keď oznámil predĺženie „colného prímeria“ s Čínou o 90 dní.

V máji sa obe krajiny dohodli na pozastavení vysokých ciel s cieľom pokročiť v diskusiách o obchode, dodávkach vzácnych zemín a prístupe k čipom umelej inteligencie (AI). Podľa Wall Street Journal sa tento týždeň očakáva príchod čínskej delegácie do Washingtonu na ďalšie rokovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Školy hľadajú vyše 1200 zamestnancov, najviac učiteľov 2. stupňa

Školy hľadajú vyše 1200 zamestnancov, najviac učiteľov 2. stupňa

DNES - 12:03Ekonomické

Školy hľadajú pár dní pred začiatkom roka viac ako 1200 zamestnancov, najmä učiteľov druhého stupňa.

Tohtoročná žatva bola lepšia ako vlani, potvrdili poľnohospodári

Tohtoročná žatva bola lepšia ako vlani, potvrdili poľnohospodári

DNES - 10:16Ekonomické

Žatva v tomto roku dopadla lepšie ako vlani, ale aj v porovnaní s päťročným priemerom.

Kamenický: Vláda sa snaží nájsť zhodu na posledných konsolidačných opatreniach

Kamenický: Vláda sa snaží nájsť zhodu na posledných konsolidačných opatreniach

VČERA - 21:22Ekonomické

Koalícia sa snaží nájsť zhodu na posledných konsolidačných opatreniach pre budúci rok.

Pozor na tento nebezpečný produkt, Pepco ho sťahuje z predaja

Pozor na tento nebezpečný produkt, Pepco ho sťahuje z predaja

VČERA - 20:47Ekonomické

Zákazníci môžu tento výrobok vrátiť v ktorejkoľvek predajni Pepco.

Vosveteit.sk
Táto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozogTáto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozog
Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofónZ ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňamiUkrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedciIkonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravuPosledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorovToto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP