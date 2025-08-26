  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 26.8.2025Meniny má Samuel
17°Bratislava

Ďalšie modriny na Trumpových rukách: Môže ísť o toto ochorenie?

  • DNES - 21:47
  • Washington
Ďalšie modriny na Trumpových rukách: Môže ísť o toto ochorenie?

Podľa Bieleho domu má americký prezident modriny na rukách kvôli častému podávaniu rúk a užívaniu aspirínu.

U prezidenta USA Donalda Trumpa už niekoľkýkrát pozorovali rozsiahle modriny na rukách. Poukázal na to denník The Independent, podľa ktorého k tomu došlo pri poslednom podpisovaní zákonov v Oválnej pracovni.

Pri vystupovaní na verejnosti si Trump väčšinou skrýva modriny vrstvou mejkapu. V Bielom dome sa však teraz snažil prekryť modrú časť pravej ruky ľavou rukou.

Biely dom a lekári, ktorí majú na starosti zdravie 79-ročného prezidenta, naďalej tvrdia, že je vo „skvelej kondícii“. Modriny pritom označujú za následok častého podávania rúk a užívania aspirínu. Ten má Trump brať v rámci prevencie pred ochoreniami srdca a ciev.

Oficiálne vysvetlenie však neuspokojilo diskutujúcich na sociálnych sieťach. Mnohí podotýkajú, že modriny sú podobné tým, ktoré vznikajú po podávaní infúzií alebo krvnom odbere.

Ide o zlyhávanie ciev?

Ako pripomína The Independent, americký prezident o svojom zdraví prezradil, že trpí takzvanou chronickou venóznou insuficienciou. Ide o progresívne ochorenie dolných končatín, pri ktorom cievy v nich nepumpujú krv späť do srdca tak, ako by mali, a tak dochádza k ich opuchnutiu. Ochorenie však nie je známe tvorbou modrín na rukách.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však pred novinármi naďalej tvrdí, že modriny vznikajú ako následok častého podávania rúk. „Prezident Trump rád chodí do spoločnosti a denne stretáva viac Američanov, s ktorými si podáva ruku, ako ktorýkoľvek predošlý prezident,“ uviedla.

Kvalitu Trumpovho zdravia potvrdil aj jeho bývalý lekár Ronny Jackson, podľa ktorého je Trump „najzdravší prezident, akého tento národ kedy videl“.

Zdroj: Info.sk, DP, independent.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump bude žiadať trest smrti za vraždy vo Washingtone

Trump bude žiadať trest smrti za vraždy vo Washingtone

DNES - 21:21Zahraničné

Americká vláda bude požadovať trest smrti za vraždy vo Washingtone, vyhlásil prezident Donald Trump v utorok.

Ukrajinskí muži vo veku 18 až 22 rokov môžu po novom voľne prekračovať hranice

Ukrajinskí muži vo veku 18 až 22 rokov môžu po novom voľne prekračovať hranice

DNES - 21:19Zahraničné

Ukrajinskí muži vo veku 18 až 22 rokov môžu po novom aj v rámci stanného práva voľne prechádzať štátne hranice v oboch smeroch.

Zelenskyj sa chce s Putinom stretnúť v Turecku, Európe alebo Perzskom zálive

Zelenskyj sa chce s Putinom stretnúť v Turecku, Európe alebo Perzskom zálive

DNES - 19:56Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok navrhol, aby sa stretnutie medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom uskutočnilo v Turecku, krajinách Perzského zálivu alebo v Európe.

Obavy z rakoviny: Pod domami našli rádioaktívny odpad

Obavy z rakoviny: Pod domami našli rádioaktívny odpad

DNES - 18:00Zahraničné

Obyvatelia časti amerického mesta sa obávajú vplyvu rádioaktívneho odpadu. Štúdia naznačuje, že môže prispievať k vzniku rakoviny.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u násAKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOSTvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Putin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svetePutin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svete
Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!
Táto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozogTáto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozog
Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofónZ ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňamiUkrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP