Ďalšie modriny na Trumpových rukách: Môže ísť o toto ochorenie?
- DNES - 21:47
- Washington
Podľa Bieleho domu má americký prezident modriny na rukách kvôli častému podávaniu rúk a užívaniu aspirínu.
U prezidenta USA Donalda Trumpa už niekoľkýkrát pozorovali rozsiahle modriny na rukách. Poukázal na to denník The Independent, podľa ktorého k tomu došlo pri poslednom podpisovaní zákonov v Oválnej pracovni.
Pri vystupovaní na verejnosti si Trump väčšinou skrýva modriny vrstvou mejkapu. V Bielom dome sa však teraz snažil prekryť modrú časť pravej ruky ľavou rukou.
I‘m clearly not a doctor but have seen a lot of videos speculating on President Trump‘s health and possible congestive heart failure and watching the live press conference from the oval office, he keeps his hand under the desk but was then talking and I saw the major bruise on… pic.twitter.com/rtx9Uk0m9b— Mrs. SpaceX (@anuibi) August 25, 2025
Biely dom a lekári, ktorí majú na starosti zdravie 79-ročného prezidenta, naďalej tvrdia, že je vo „skvelej kondícii“. Modriny pritom označujú za následok častého podávania rúk a užívania aspirínu. Ten má Trump brať v rámci prevencie pred ochoreniami srdca a ciev.
Oficiálne vysvetlenie však neuspokojilo diskutujúcich na sociálnych sieťach. Mnohí podotýkajú, že modriny sú podobné tým, ktoré vznikajú po podávaní infúzií alebo krvnom odbere.
Ide o zlyhávanie ciev?
Ako pripomína The Independent, americký prezident o svojom zdraví prezradil, že trpí takzvanou chronickou venóznou insuficienciou. Ide o progresívne ochorenie dolných končatín, pri ktorom cievy v nich nepumpujú krv späť do srdca tak, ako by mali, a tak dochádza k ich opuchnutiu. Ochorenie však nie je známe tvorbou modrín na rukách.
Here’s a good look of bruising on Trump's right hand from today.— Lucas Sanders (@LucasSa56947288) August 25, 2025
(Getty)
Thoughts? pic.twitter.com/CZQ733yE6o
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však pred novinármi naďalej tvrdí, že modriny vznikajú ako následok častého podávania rúk. „Prezident Trump rád chodí do spoločnosti a denne stretáva viac Američanov, s ktorými si podáva ruku, ako ktorýkoľvek predošlý prezident,“ uviedla.
Kvalitu Trumpovho zdravia potvrdil aj jeho bývalý lekár Ronny Jackson, podľa ktorého je Trump „najzdravší prezident, akého tento národ kedy videl“.
