Poľský prezident Nawrocki predstavil vlastný návrh zákona o pomoci Ukrajincom

  • DNES - 10:18
  • Varšava
Poľský prezident Karol Nawrocki po vetovaní novely zákona o pomoci občanom Ukrajiny predstavil vlastný legislatívny návrh.

Zdôraznil, že nové pravidlá majú zohľadňovať zmenenú situáciu a podmienky po viac ako troch rokoch vojny na Ukrajine. Podľa neho by príspevok 800 zlotých na dieťa (cca 188 eur) a prístup k zdravotnej starostlivosti mali mať iba cudzinci, ktorí v Poľsku pracujú a odvádzajú odvody. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.

Návrh počíta s predĺžením lehoty na získanie poľského občianstva z troch na desať rokov, počas ktorých musí mať uchádzač trvalý alebo dlhodobý pobyt v Poľsku, taktiež stabilný príjem v krajine a nárok na užívanie obytných priestorov. Legislatívny návrh tiež ráta so sprísnením trestov za nelegálne prekračenie hraníc až na päť rokov väzenia. Obsahuje aj ustanovenia umožňujúce stíhanie šírenia tzv. ideológie banderizmu a dáva na roveň symboly spojené s ukrajinskými nacionalistickými združeniami OUN a UPA so symbolmi nacizmu a komunizmu.

Podľa šéfa prezidentskej kancelárie Zbigniewa Boguckého bol návrh ešte v pondelok večer odovzdaný Sejmu. Bogucki zdôraznil, že riešenie zabezpečí pokračovanie financovania satelitnej internetovej komunikácie pre ukrajinských vojakov a zároveň zavedie prísnejšie pravidlá pre sociálne dávky.

Prezident svoj krok odôvodnil potrebou prispôsobiť právne predpisy aktuálnej ekonomickej a spoločenskej situácii. „Právo, ktoré bolo navrhnuté pred tri a pol rokom, dnes musí byť korigované,“ vyhlásil. Dodal, že jeho iniciatíva má posilniť bezpečnosť štátu, obmedziť šírenie nepriateľskej propagandy a nastaviť nové podmienky spolužitia s Ukrajinou.

Zdroj: Info.sk, TASR
