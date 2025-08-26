Poľský prezident Nawrocki predstavil vlastný návrh zákona o pomoci Ukrajincom
- DNES - 10:18
- Varšava
Poľský prezident Karol Nawrocki po vetovaní novely zákona o pomoci občanom Ukrajiny predstavil vlastný legislatívny návrh.
Zdôraznil, že nové pravidlá majú zohľadňovať zmenenú situáciu a podmienky po viac ako troch rokoch vojny na Ukrajine. Podľa neho by príspevok 800 zlotých na dieťa (cca 188 eur) a prístup k zdravotnej starostlivosti mali mať iba cudzinci, ktorí v Poľsku pracujú a odvádzajú odvody. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Návrh počíta s predĺžením lehoty na získanie poľského občianstva z troch na desať rokov, počas ktorých musí mať uchádzač trvalý alebo dlhodobý pobyt v Poľsku, taktiež stabilný príjem v krajine a nárok na užívanie obytných priestorov. Legislatívny návrh tiež ráta so sprísnením trestov za nelegálne prekračenie hraníc až na päť rokov väzenia. Obsahuje aj ustanovenia umožňujúce stíhanie šírenia tzv. ideológie banderizmu a dáva na roveň symboly spojené s ukrajinskými nacionalistickými združeniami OUN a UPA so symbolmi nacizmu a komunizmu.
Podľa šéfa prezidentskej kancelárie Zbigniewa Boguckého bol návrh ešte v pondelok večer odovzdaný Sejmu. Bogucki zdôraznil, že riešenie zabezpečí pokračovanie financovania satelitnej internetovej komunikácie pre ukrajinských vojakov a zároveň zavedie prísnejšie pravidlá pre sociálne dávky.
Prezident svoj krok odôvodnil potrebou prispôsobiť právne predpisy aktuálnej ekonomickej a spoločenskej situácii. „Právo, ktoré bolo navrhnuté pred tri a pol rokom, dnes musí byť korigované,“ vyhlásil. Dodal, že jeho iniciatíva má posilniť bezpečnosť štátu, obmedziť šírenie nepriateľskej propagandy a nastaviť nové podmienky spolužitia s Ukrajinou.
Británia, Nemecko a ďalšie štáty odsúdili útok Izraela na nemocnicu v Pásme Gazy
Svetové mocnosti a mimovládne organizácie vyjadrili šok zo zabitia piatich novinárov pri pondelkovom izraelskom útoku na Násirovu nemocnicu v meste Chán Júnis.
Biely dom zvažuje sankcie na predstaviteľov EÚ pre zákon DSA
Biely dom kritizuje nariadenie DSA, ktoré má podľa EÚ chrániť práva občanov v online priestore a regulovať fungovanie platforiem sociálnych sietí.
Juraj Blanár telefonoval na Ukrajinu
Minister zahraničných vecí SR mal telefonovať so svojím ukrajinským rezortným partnerom.
Trump chce trestať pálenie vlajky USA
Za zapálenie vlajky USA hrozí rok väzenia, potvrdil prezident.