Polícia vyšetruje nehodu v autoumyvárni, auto zrazilo dieťa
Maloletú osobu so zraneniami previezli do nemocnice.
Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súvislosti so sobotňajšou (23. 8.) dopravnou nehodou v samoobslužnej autoumyvárni v Pezinku, pri ktorej sa zranilo dieťa. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Vo vami uvedenom prípade bol vodič motorového vozidla zn. Škoda Octavia podrobený dychovej skúške, ako aj skúške na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme, pričom oba výsledky skončili s negatívnym výsledkom. (...) Vec je v štádiu vyšetrovania,“ dodala Bartošová.
V priestoroch samoobslužnej autoumyvárne na Bratislavskej ulici v Pezinku malo dôjsť v sobotu k stretu osobného vozidla s maloletou osobou. Tá bola z dôvodu zranení prevezená do nemocnice.
Penta: Pri nemocnici v Spišskej Novej Vsi nie sú ohrozené peniaze z plánu obnovy
Sieť Penta Hospitals reagovala na kritiku exministra zdravotníctva a opozičného poslanca Národnej rady SR Mareka Krajčího.
Tragédia na priechode: Chodkyňu zrazil nákladiak
Chodkyňa pravdepodobne nerešpektovala dopravné značenie.
SHMÚ varuje pred mrazom v týchto lokalitách
Na viacerých miestach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz.
Strom dlhé roky ukrýval nebezpečné prekvapenie, na miesto privolali políciu
Polícia odstraňovala muníciu zo stromu.