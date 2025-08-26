  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 26.8.2025Meniny má Samuel
19°Bratislava

Penta: Pri nemocnici v Spišskej Novej Vsi nie sú ohrozené peniaze z plánu obnovy

  • DNES - 9:19
  • Bratislava
Penta: Pri nemocnici v Spišskej Novej Vsi nie sú ohrozené peniaze z plánu obnovy

Sieť Penta Hospitals reagovala na kritiku exministra zdravotníctva a opozičného poslanca Národnej rady SR Mareka Krajčího.

Verejné zdroje z plánu obnovy nie sú pri projekte dostavby a rekonštrukcie nemocnice v Spišskej Novej Vsi nijakým spôsobom ohrozené. Podpísaná zmluva s dodatkom na tento projekt počíta s kompletným čerpaním finančných zdrojov do konca júna 2026. Tieto prostriedky budú kryť celkovú dostavbu nového pavilónu, a to aj napriek tomu, že termín jeho dostavby je stanovený až na konci roka 2028. Uviedla to sieť Penta Hospitals v reakcii na kritiku exministra zdravotníctva a opozičného poslanca Národnej rady SR Mareka Krajčího (Slovensko, Za ľudí, KÚ), podľa ktorého sú peniaze z plánu obnovy pre postup Penty ohrozené.

Penta pripomenula, že žiadosti o posunutie termínu predchádzali konzultácie s Ministerstvom zdravotníctva SR. Pôvodný termín podľa siete nebolo možné splniť včas. „Od zmluvy by sme museli odstúpiť. To by znamenalo koniec pre túto miliónovú investíciu na Spiši,“ poznamenal hovorca siete Tomáš Kráľ. Zdôraznil tiež, že voči projektu nie sú v súčasnosti vedené žiadne šetrenia ani preverovania zo strany kontrolných orgánov. Projekt podľa jeho slov napreduje presne podľa stanoveného harmonogramu.

Penta zároveň podotkla, že projekt je spolufinancovaný prostriedkami z plánu obnovy. „Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo z Plánu obnovy a odolnosti SR na tento projekt 47,3 milióna eur s DPH, pričom celková suma vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav dosiahne až súčasnú sumu 72 miliónov eur s DPH. Rozdiel medzi celkovou cenou investície a spolufinancovaním z plánu obnovy plánuje sieť Penta Hospitals Slovensko financovať z vlastných zdrojov. Po výstavbe sa nová nemocnica má stať súčasťou vlastníctva Košického samosprávneho kraja,“ doplnil Kráľ.

Krajčí v pondelok (25. 8.) opakovane upozornil, že Slovensko môže pre pochybenia súkromných nemocníc prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy. Pentu skritizoval za postup pri výstavbe nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Poukázal na to, že termín ukončenia projektov z plánu obnovy bol pre túto nemocnicu posunutý z 30. júna 2026 na 31. decembra 2028, pričom do pôvodného termínu má byť dokončená len hrubá stavba. „Penta si u ministerky Dolinkovej vybavila dodatok k zmluve, aby nemusela nemocnicu dokončiť v pôvodnom termíne. Je jasné, že tým pádom celý projekt nebude môcť byť financovaný z plánu obnovy a nevyčerpané prostriedky v miliónoch eur prepadnú. Náklady bude musieť doplatiť štát, teda slovenskí daňoví poplatníci,“ vyhlásil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia vyšetruje nehodu v autoumyvárni, auto zrazilo dieťa

Polícia vyšetruje nehodu v autoumyvárni, auto zrazilo dieťa

DNES - 9:54Domáce

Maloletú osobu so zraneniami previezli do nemocnice.

Tragédia na priechode: Chodkyňu zrazil nákladiak

Tragédia na priechode: Chodkyňu zrazil nákladiak

DNES - 7:42Domáce

Chodkyňa pravdepodobne nerešpektovala dopravné značenie.

SHMÚ varuje pred mrazom v týchto lokalitách

SHMÚ varuje pred mrazom v týchto lokalitách

VČERA - 19:45Domáce

Na viacerých miestach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz.

Vosveteit.sk
Táto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozogTáto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozog
Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofónZ ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňamiUkrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedciIkonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravuPosledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorovToto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP