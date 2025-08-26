Británia, Nemecko a ďalšie štáty odsúdili útok Izraela na nemocnicu v Pásme Gazy
- DNES - 9:16
- Gaza
Svetové mocnosti a mimovládne organizácie vyjadrili šok zo zabitia piatich novinárov pri pondelkovom izraelskom útoku na Násirovu nemocnicu v meste Chán Júnis.
Útok, ktorý izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil za „tragickú nehodu“, si vyžiadal 20 obetí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v pondelok oznámilo, že Izrael zasiahol Násirovu nemocnicu dvoma raketami. Druhá dopadla po príjazde záchranných tímov. Medzi obeťami bolo aj päť novinárov.
Útok odsúdili Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (OHCHR) aj Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). Britský minister zahraničných vecí David Lammy uviedol, že je zdesený z izraelského útoku na gazskú nemocnicu. „Civilisti, zdravotníci a novinári musia byť chránení. Potrebné je okamžité prímerie,“ napísal šéf britskej diplomacie na sieti X.
Nemecké ministerstvo zahraničných vecí taktiež vyjadrilo z útoku zdesenie a uviedlo, že je nevyhnutné ho vyšetriť. Okrem toho rezort diplomacie v Berlíne vyzval Izrael, aby okamžite umožnil nezávislý prístup zahraničných novinárov do Pásma Gazy a poskytol im ochranu.
Turecko označilo izraelský nálet za útok na slobodu tlače a za vojnový zločin. „Izrael, ktorý pokračuje v zverstvách bez ohľadu na akékoľvek humanitárne či právne princípy, žije v ilúzii, že systematickými útokmi na novinárov môže zabrániť odhaleniu pravdy,“ povedal vedúci komunikačného úseku tureckého prezidenta Burhanettin Duran.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani tvrdí, že Izrael musí zaistiť bezpečnosť novinárov v Pásme Gazy.
Katarské ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo útok na nemocnicu ako „ďalšiu epizódu v seriáli ohavných zločinov“ Izraela.
Útok odsúdilo aj iránske ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého išlo o „brutálny vojnový zločin, ktorý naplánoval a vykonal sionistický režim ako súčasť plánu genocídy Palestínčanov“. Spojené štáty by podľa neho mali byť ako podporovateľ Izraela brané na zodpovednosť ako jeho komplic.
Americký prezident Donald Trump na otázku novinárov ohľadom izraelského útoku povedal, že dosiaľ o ňom nedostal potrebné informácie, ale to, čo počul, ho neteší. Dodal, že je potrebné ukončiť „celú túto nočnú moru“ v Gaze.
Združenie zahraničnej tlače v Jeruzaleme vyzvalo izraelskú armádu na vysvetlenie incidentu a žiada, aby armáda prestala útočiť na novinárov.
Poľský prezident Nawrocki predstavil vlastný návrh zákona o pomoci Ukrajincom
Poľský prezident Karol Nawrocki po vetovaní novely zákona o pomoci občanom Ukrajiny predstavil vlastný legislatívny návrh.
Biely dom zvažuje sankcie na predstaviteľov EÚ pre zákon DSA
Biely dom kritizuje nariadenie DSA, ktoré má podľa EÚ chrániť práva občanov v online priestore a regulovať fungovanie platforiem sociálnych sietí.
Juraj Blanár telefonoval na Ukrajinu
Minister zahraničných vecí SR mal telefonovať so svojím ukrajinským rezortným partnerom.
Trump chce trestať pálenie vlajky USA
Za zapálenie vlajky USA hrozí rok väzenia, potvrdil prezident.