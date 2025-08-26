  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 26.8.2025Meniny má Samuel
14°Bratislava

Biely dom zvažuje sankcie na predstaviteľov EÚ pre zákon DSA

  • DNES - 8:42
  • Washington
Biely dom zvažuje sankcie na predstaviteľov EÚ pre zákon DSA

Biely dom kritizuje nariadenie DSA, ktoré má podľa EÚ chrániť práva občanov v online priestore a regulovať fungovanie platforiem sociálnych sietí.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje uvalenie sankcií vo forme vízových obmedzení na predstaviteľov Európskej únie alebo jej členských štátov zodpovedných za uplatňovanie nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA). Napísala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dva oboznámené zdroje, informuje TASR.

Biely dom kritizuje nariadenie DSA, ktoré má podľa EÚ chrániť práva občanov v online priestore a regulovať fungovanie platforiem sociálnych sietí. Podľa Bieleho domu je DSA zameraný na cenzúru konzervatívnych názorov a okrem toho zvyšuje náklady americkým technologickým spoločnostiam.

Uvalenie sankcií na predstaviteľov Únie by podľa Reuters bolo bezprecedentným krokom, ktorý by ďalej eskaloval boj Trumpovej administratívy proti tomu, čo označuje za snahy EÚ umlčať konzervatívne názory a obmedziť slobodu prejavu.

Predstavitelia amerického ministerstva zahraničných vecí zatiaľ neprijali konečné rozhodnutie týkajúce sa sankcií, tie by však pravdepodobne mali podobu vízových obmedzení, uviedli zdroje. Nie je jasné, na ktorých predstaviteľov EÚ alebo členských štátov by sa opatrenia vzťahovali. O tejto téme ale minulý týždeň podľa zdrojov interne rokovali americkí činitelia.

Prezident USA Trump v pondelok prostredníctvom svojej siete Truth Social pohrozil krajinám, ktoré majú digitálne dane, zavedením ďalších ciel na dovoz ich tovaru do USA, ak takúto legislatívu nezrušia.

Európska komisia podľa Reuters odmietla reagovať na správu o možných sankciách zo strany USA, už predtým ale odmietla ich tvrdenia o cenzúre ako nepodložené. „Sloboda prejavu je základným právom v EÚ. Je podstatou DSA. Stanovuje pravidlá pre internetové sprostredkovateľské spoločnosti, aby bojovali proti nezákonnému obsahu, a chráni slobodu prejavu a informácií v online priestore,“ citovala agentúra predchádzajúce vyjadrenie hovorcu eurokomisie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Juraj Blanár telefonoval na Ukrajinu

Juraj Blanár telefonoval na Ukrajinu

DNES - 8:18Zahraničné

Minister zahraničných vecí SR mal telefonovať so svojím ukrajinským rezortným partnerom.

Trump chce trestať pálenie vlajky USA

Trump chce trestať pálenie vlajky USA

DNES - 6:14Zahraničné

Za zapálenie vlajky USA hrozí rok väzenia, potvrdil prezident.

Pentagon by sa mohol premenovať, takýto názov chce Trump

Pentagon by sa mohol premenovať, takýto názov chce Trump

DNES - 6:12Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že jeho administratíva v najbližších dňoch pravdepodobne premenuje Ministerstvo obrany na Ministerstvo vojny.

Poľský prezident chce zakázať vlajku banderovcov

Poľský prezident chce zakázať vlajku banderovcov

DNES - 6:10Zahraničné

Kyjev verí, že práva ukrajinských občanov budú vo Varšave rešpektované.

Vosveteit.sk
Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofónZ ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňamiUkrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedciIkonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravuPosledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorovToto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámenímKtoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP