Biely dom zvažuje sankcie na predstaviteľov EÚ pre zákon DSA
- DNES - 8:42
- Washington
Biely dom kritizuje nariadenie DSA, ktoré má podľa EÚ chrániť práva občanov v online priestore a regulovať fungovanie platforiem sociálnych sietí.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje uvalenie sankcií vo forme vízových obmedzení na predstaviteľov Európskej únie alebo jej členských štátov zodpovedných za uplatňovanie nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA). Napísala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dva oboznámené zdroje, informuje TASR.
Biely dom kritizuje nariadenie DSA, ktoré má podľa EÚ chrániť práva občanov v online priestore a regulovať fungovanie platforiem sociálnych sietí. Podľa Bieleho domu je DSA zameraný na cenzúru konzervatívnych názorov a okrem toho zvyšuje náklady americkým technologickým spoločnostiam.
Uvalenie sankcií na predstaviteľov Únie by podľa Reuters bolo bezprecedentným krokom, ktorý by ďalej eskaloval boj Trumpovej administratívy proti tomu, čo označuje za snahy EÚ umlčať konzervatívne názory a obmedziť slobodu prejavu.
Predstavitelia amerického ministerstva zahraničných vecí zatiaľ neprijali konečné rozhodnutie týkajúce sa sankcií, tie by však pravdepodobne mali podobu vízových obmedzení, uviedli zdroje. Nie je jasné, na ktorých predstaviteľov EÚ alebo členských štátov by sa opatrenia vzťahovali. O tejto téme ale minulý týždeň podľa zdrojov interne rokovali americkí činitelia.
Prezident USA Trump v pondelok prostredníctvom svojej siete Truth Social pohrozil krajinám, ktoré majú digitálne dane, zavedením ďalších ciel na dovoz ich tovaru do USA, ak takúto legislatívu nezrušia.
Európska komisia podľa Reuters odmietla reagovať na správu o možných sankciách zo strany USA, už predtým ale odmietla ich tvrdenia o cenzúre ako nepodložené. „Sloboda prejavu je základným právom v EÚ. Je podstatou DSA. Stanovuje pravidlá pre internetové sprostredkovateľské spoločnosti, aby bojovali proti nezákonnému obsahu, a chráni slobodu prejavu a informácií v online priestore,“ citovala agentúra predchádzajúce vyjadrenie hovorcu eurokomisie.
